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21:37 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА сыграют с турецким клубом «Анадолу Эфес» в полуфинале Евролиги

ТАСС, 4 мая. Турецкий клуб «Анадолу Эфес» дома обыграл испанский «Реал» со счетом 88:83 в пятом матче четвертьфинальной серии и вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги. В полуфинале команда из Стамбула сыграет с московским ЦСКА.

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Источник: Reuters

«Финал четырех» состоится с 28 по 30 мая в германском Кёльне. ЦСКА ранее со счетом 3−0 в серии победил турецкий «Фенербахче» и стал первым полуфиналистом Евролиги. Пятые матчи двух других четвертьфинальных серий пройдут во вторник позднее. Петербургский «Зенит» на выезде сыграет с испанской «Барселоной» (22:00 мск), а итальянский «Милан» примет германскую «Баварию» (21:45 мск).

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«Анадолу Эфес» занял третье место по итогам предварительного этапа, «Реал» стал шестым. В всех матчах четвертьфинальной серии победы одерживали команды, играющие на своем паркете.

Предыдущий сезон Евролиги не был доигран из-за пандемии коронавируса. В сезоне-2018/19 ЦСКА и «Анадолу Эфес» играли в финале. Армейцы одержали победу со счетом 91:83. На предварительном этапе нынешнего турнира команды обменялись домашними победами.

ЦСКА является восьмикратным победителем Евролиги. «Анадолу Эфес» ни разу не побеждал в турнире. Самым титулованным клубом является «Реал», в активе которого 10 титулов.

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