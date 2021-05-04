Грузинского баскетболиста, который провел ночь в аэропорту из-за проблем с визой, впустили в Россию

Грузинский центровой в понедельник прибыл в составе испанского клуба в Нижний Новгород на «Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов.

Однако из-за проблем с визой Шермадини не впускали в Россию и он был вынужден провести ночь в аэропорту.

Как сообщает Eurohoops, благодаря вмешательству Международной федерации баскетбола, руководителей Лиги чемпионов и местных организаторов «Финала восьми» проблема была решена, и Шермадини, которая является одним из номинантов на приз самому ценному игроку турнира, во вторник присоединился к своим товарищам по команде.