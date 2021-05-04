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4 мая, источник: Sport24

Грузинского баскетболиста, который провел ночь в аэропорту из-за проблем с визой, впустили в Россию

Баскетболист «Тенерифе» Гиорги Шермадини, который провел ночь в аэропорту в Нижнем Новгороде, присоединился к своей команде.

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Источник: AFP 2021

Грузинский центровой в понедельник прибыл в составе испанского клуба в Нижний Новгород на «Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов.

Однако из-за проблем с визой Шермадини не впускали в Россию и он был вынужден провести ночь в аэропорту.

Как сообщает Eurohoops, благодаря вмешательству Международной федерации баскетбола, руководителей Лиги чемпионов и местных организаторов «Финала восьми» проблема была решена, и Шермадини, которая является одним из номинантов на приз самому ценному игроку турнира, во вторник присоединился к своим товарищам по команде.

«Тенерифе» в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет со «Страсбуром»: матч состоится 6 мая мая.

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