«Зенит» уступил «Барселоне» и не смог попасть в «Финал четырех» Евролиги
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» проиграли «Барселоне» в пятом матче четвертьфинальной серии Евролиги и не смогли пробиться в «Финал четырех».
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» проиграли «Барселоне» в пятом матче четвертьфинальной серии Евролиги и не смогли пробиться в «Финал четырех».
Решающая игра в Барселоне завершилась победой хозяев паркета со счетом 79:53 (23:14, 20:16, 14:9, 22:14). Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Алекс Пойтресс (11 очков). У «Барселоны» 15 очков на счету Кори Хиггинса.
Соперником «Барселоны» в «Финале четырех» станет «Милан», который ранее во вторник со счетом 92:89 победил «Баварию» и выиграл серию со счетом 3−2.