«Зенит» уступил «Барселоне» и не смог попасть в «Финал четырех» Евролиги

Решающая игра в Барселоне завершилась победой хозяев паркета со счетом 79:53 (23:14, 20:16, 14:9, 22:14). Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Алекс Пойтресс (11 очков). У «Барселоны» 15 очков на счету Кори Хиггинса.