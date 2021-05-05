Определились все участники «Финала четырех» Евролиги

Последним участником «Финала четырех» в среду стала «Барселона», которая в пятом матче четвертьфинальной серии Евролиги нанесла поражение петербургскому «Зениту» (79:53). Испанский клуб выиграл серию со счетом 3−2 и в «Финале четырех» сыграет с «Миланом», который ранее победил мюнхенскую «Баварию» (92:89) и выиграл серию со счетом 3−2.