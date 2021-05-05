Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Еврокубки
4.05
Манчестер Сити
ПСЖ
20
Футбол. Первый дивизион
12:00
Спартак-2
Крылья Советов
Все события
Фоторепортажи
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
15«Охотник» Тедеско и удаление Ахметова. «Спартак» победил ЦСКА
00:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились все участники «Финала четырех» Евролиги

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Стали известны все участники «Финала четырех» баскетбольной Евролиги сезона-2020/21.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Последним участником «Финала четырех» в среду стала «Барселона», которая в пятом матче четвертьфинальной серии Евролиги нанесла поражение петербургскому «Зениту» (79:53). Испанский клуб выиграл серию со счетом 3−2 и в «Финале четырех» сыграет с «Миланом», который ранее победил мюнхенскую «Баварию» (92:89) и выиграл серию со счетом 3−2.

Вторую полуфинальную пару составили турецкий «Анадолу Эфес», победивший в серии мадридский «Реал» (3−2), и московский ЦСКА, который в трех матчах обыграл турецкий «Фенербахче».

Полуфиналы пройдут 28 мая, финал — 30 мая.

 Эффектная боксерша показала чудовищные последствия поражения на ринге
Звезда российских ММА Янькова поразила поклонников шикарной фигурой
Возрастное ограничение 18+
Зинченко - дважды герой матча с ПСЖ. Принял участие в двух голах
Внезапно: Моуринью - в «Роме». Получится ли там у него
Португалец - главный кандидат на пост тренера «Спартака»
Из РПЛ нельзя вылететь - можно только умереть. Кого ждать из ФНЛ
«Арбитров стали мотивировать деньгами». Обзор судейства тура РПЛ
Макгрегора посчитали посмешищем MMA
Ла Лига расследует вечеринку игроков «Барселоны» в доме Месси
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь