Определились все участники «Финала четырех» Евролиги
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Стали известны все участники «Финала четырех» баскетбольной Евролиги сезона-2020/21.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Стали известны все участники «Финала четырех» баскетбольной Евролиги сезона-2020/21.
Последним участником «Финала четырех» в среду стала «Барселона», которая в пятом матче четвертьфинальной серии Евролиги нанесла поражение петербургскому «Зениту» (79:53). Испанский клуб выиграл серию со счетом 3−2 и в «Финале четырех» сыграет с «Миланом», который ранее победил мюнхенскую «Баварию» (92:89) и выиграл серию со счетом 3−2.
Вторую полуфинальную пару составили турецкий «Анадолу Эфес», победивший в серии мадридский «Реал» (3−2), и московский ЦСКА, который в трех матчах обыграл турецкий «Фенербахче».
Полуфиналы пройдут 28 мая, финал — 30 мая.