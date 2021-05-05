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01:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Чуда не произошло. «Зенит» с треском пролетел мимо «Финала четырёх» Евролиги

В решающей игре серии плей-офф «Барселона» была слишком хороша и смяла сине-бело-голубых на паркете.

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Источник: РИА "Новости"

На арене «Палау Блауграна» завершился пятый решающий матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги — «Зенит» был разгромлен «Барселоной» со счётом 53:79. После выездного поражения сине-гранатовые сумели дожать петербуржцев и обеспечили себе выход в «Финал четырёх», где встретятся с «Миланом».

В четвёртом матче серии, который состоялся 30 апреля, «Зенит» на своей площадке уверенно обыграл «Барселону» — 74:61. До этого петербуржцы сумели вырвать одну победу на выезде (76:74), однако после этого потерпели два поражения — 78:81 (в овертайме) и 70:78 соответственно.

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Сегодняшний матч полностью проходил под диктовку хозяев площадки. На первых минутах встречи «Зенит» навязывал сопернику равную борьбу, однако впоследствии пропустил рывок 0:9, что позволило хозяевам выйти вперёд. Первый отрезок завершился со счётом 23:14. Во второй десятиминутке «Барселона» довела преимущество до двузначного и к большому перерыву команды подошли со счётом 43:30 в пользу хозяев.

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В третьей четверти подопечные Шарунаса Ясикявичюса уже лидировали с разницей 20+. При этом гости вполне качественно оборонялись — за десять минут «Барселона» набрала всего 12 очков. Но, к сожалению, свои моменты «Зенит» не реализовал, и к заключительному отрезку счёт на табло был 57:39. Петербуржцы до последнего пытались атаковать, но в составе команды лишь один игрок набрал больше 10 очков за игру — Алекс Пойтресс записал в свой актив 11 баллов в графе результативности. Лидер атаки сине-бело-голубых Кевин Пангос отдал 10 передач, но с броском в этом день не ладилось — 7 очков (2/7 двухочковых, 1/5 трёхочковых).

Лучшим скорером в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 15 очков со 100% реализацией штрафных бросков (6 из 6). 40-летний Пау Газоль набрал 7 очков и 3 подбора, став лидером по эффективности в составе обоих клубов (16 баллов).

Чуда не произошло — в этом сезоне любителям баскетбола не суждено увидеть две российских команды в «Финале четырёх». «Зенит» с треском пролетел мимо решающей стадии, провалив пятый матч. В решающей игре серии плей-офф «Барселона» была слишком хороша и смяла сине-бело-голубых на паркете.

Однако умалять заслуги петербургского коллектива и тренерского штаба Хавьера Паскуаля ни в коем случае нельзя — выступление в Евролиге однозначно можно считать успешным. Сенсации не ожидал, кажется, и сам Паскуаль: «Удивительно, как мы соревнуемся с лучшей командой Европы», — заявил тренер перед матчем.

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И он прав — кто бы мог подумать, что «Зенит», занявший лишь восьмое место в регулярном чемпионате, навяжет такую борьбу его победителю. Команде удавалось если не бороться с явным фаворитом за победу, то, как минимум, сдерживать ударную мощь «Барселоны». В частности, самый дорогой игрок Европы Никола Миротич, получающий $ 5,3 млн, провалил серию и набирал всего 8,6 очка при эффективности 7,6 балла, что ниже показателей регулярного чемпионата в 2 и 2,5 раза соответственно. Петербуржцы показали себя и до последнего сражались за выход в «Финал четырёх», несмотря на статус андердога в стадии плей-офф.

При этом затянувшаяся пятиматчевая серия явно не сыграет на руку «Барселоне» в битве с «Миланом» за выход в финал турнира. Хотя и итальянский клуб оказался в похожем положении, с трудом одолев «Баварию» в пятом решающем матче (92:89).

Для игроков «Зенита» это уже не имеет значения — полуфинальный матч плей-офф Евролиги они будут смотреть по телевизору.

Теперь команде можно полностью сосредоточиться на Единой лиге ВТБ. После первой в истории победы петербуржцев в регулярном чемпионате они являются одним из главных фаворитов турнира. Первым соперником «Зенита» в плей-офф станет «Парма» — стартовый матч серии до двух побед пройдёт 11 мая.

У санкт-петербургского клуба по-прежнему остаётся шанс закрепить успех в нынешнем сезоне и порадовать болельщиков громкой победой в чемпионате. «Барселону» пройти не удалось, теперь команда Паскуаля собирает бросить вызов гегемонии ЦСКА во внутреннем первенстве. Наблюдать за этим будет очень интересно.

Арина Ершова

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