Минские «Цмокi» вышли в финал баскетбольного чемпионата Беларуси

Вслед за могилевским «Борисфеном» в финал вышли действующие чемпионы страны баскетболисты «Цмокi-Мiнск». Сегодня в третьем поединке полуфинальной серии «драконы» уверенно переиграли столичный «Импульс-БГУИР» с результатом 96:62. В первых двух поединках серии до трех викторий «Цмокi» также были сильнее — 92:65 и 101:42.

Баскетболисты «Борисфена» также трижды победили в полуфинале «Гродно-93» — 87:77, 100:69 и 83:71.

Планируется, что первый поединок финальной серии за чемпионский титул состоится 15 мая.