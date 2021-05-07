Минские «Цмокi» вышли в финал баскетбольного чемпионата Беларуси
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по баскетболу среди мужских команд определились участники финальной серии за золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по баскетболу среди мужских команд определились участники финальной серии за золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вслед за могилевским «Борисфеном» в финал вышли действующие чемпионы страны баскетболисты «Цмокi-Мiнск». Сегодня в третьем поединке полуфинальной серии «драконы» уверенно переиграли столичный «Импульс-БГУИР» с результатом 96:62. В первых двух поединках серии до трех викторий «Цмокi» также были сильнее — 92:65 и 101:42.
Баскетболисты «Борисфена» также трижды победили в полуфинале «Гродно-93» — 87:77, 100:69 и 83:71.
Планируется, что первый поединок финальной серии за чемпионский титул состоится 15 мая.
Минские «Цмокi» — 12-кратные чемпионы Беларуси, восемь титулов у «Гродно-93», столичный «Виталюр» четыре раза брал золото, минский РТИ трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, один раз первенствовали баскетболисты РГУОР.