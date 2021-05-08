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12«Зенит» — чемпион!
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17:59 (мск), источник: ТАСС

Паскуаль признан лучшим тренером регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ

ТАСС, 8 мая. Главный тренер петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль стал лучшим наставником сезона по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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«Зенит» выиграл 20 из 24 матчей регулярного чемпионата и занял первое место в турнирной таблице. В первом раунде плей-офф команда из Санкт-Петербурга сыграет с пермской «Пармой».

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Паскуалю 48 лет, он возглавляет «Зенит» с начала нынешнего сезона. Ранее испанский специалист работал в «Барселоне» и греческом «Панатинаикосе». С «Барселоной» в 2010 году испанец стал самым молодым тренером-чемпионом в истории Евролиги, он четыре раза выигрывал чемпионат Испании (2009, 2011, 2012, 2014). Возглавляя «Панатинаикос», Паскуаль дважды выиграл чемпионат Греции (2017, 2018).

Под руководством испанского тренера «Зенит» в нынешнем сезоне впервые в своей истории вышел в плей-офф Евролиги. в четвертьфинальной серии до трех побед команда из Санкт-Петербурга в пяти матчах уступила «Барселоне».

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