Паскуаль признан лучшим тренером регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ

«Зенит» выиграл 20 из 24 матчей регулярного чемпионата и занял первое место в турнирной таблице. В первом раунде плей-офф команда из Санкт-Петербурга сыграет с пермской «Пармой».

Паскуалю 48 лет, он возглавляет «Зенит» с начала нынешнего сезона. Ранее испанский специалист работал в «Барселоне» и греческом «Панатинаикосе». С «Барселоной» в 2010 году испанец стал самым молодым тренером-чемпионом в истории Евролиги, он четыре раза выигрывал чемпионат Испании (2009, 2011, 2012, 2014). Возглавляя «Панатинаикос», Паскуаль дважды выиграл чемпионат Греции (2017, 2018).