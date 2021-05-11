Матчи Единой лиги ВТБ 11 и 12 мая начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Казани

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли восемь человек, около 20 ранены. Нападавший задержан. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

«Все матчи плей-офф Единой лиги ВТБ начнутся с траурной минуты молчания, чтобы почтить память детей и всех жертв этой ужасной трагедии в Казани», — сказал Кущенко.