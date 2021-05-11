Матчи Единой лиги ВТБ 11 и 12 мая начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Казани
МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первые матчи четвертьфинальной стадии
МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первые матчи четвертьфинальной стадии
Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли восемь человек, около 20 ранены. Нападавший задержан. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.
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Во вторник в рамках четвертьфинала краснодарский «Локомотив-Кубань» примет подмосковные «Химки», московский ЦСКА дома сыграет против «Нижнего Новгорода», а петербургский «Зенит» на домашней арене встретится с пермским клубом ПАРМА. В среду УНИКС в Казани примет польскую команду «Зелена Гура». Серии ¼ финала пройдут до двух побед.