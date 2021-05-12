УНИКС с победы стартовал в плей-офф Единой лиги ВТБ

Игра началась с минуты молчания в связи с трагедией в казанской гимназии. Все деньги с продажи билетов на матч будут направлены УНИКСом в фонд российского Красного Креста, который объявил сбор средств для пострадавших.
Самым результативным игроком матча стал форвард УНИКСа Окаро Уайт, набравший 23 очка. У гостей больше всего очков набрал Крис Ричард (11). Второй матч серии пройдет 14 мая в Польше.
УНИКС выступает в Единой Лиге ВТБ с сезона 2013/14, казанский клуб трижды становился серебряным призером лиги (2010, 2012, 2016), еще три раза команде достались бронзовые медали (2011, 2014, 2019). «Зелена Гура» выступает в лиге с сезона-2018/19.