УНИКС победил «Зелена Гуру» в четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ

Игра, прошедшая в Польше, завершилась победой российской команды со счетом 90:79 (24:25, 15:12, 27:19, 24:23). Самым результативным в составе УНИКСа стал Джамар Смит, на счету которого 18 очков, дабл-дабл из 10 подборов и 15 баллов сделал Окаро Уайт. У проигравших 20 очков в активе Криса Ричарда.