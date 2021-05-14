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23:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УНИКС победил «Зелена Гуру» в четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа выиграли у польской «Зелена Гуры» во втором матче четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ и вышли в полуфинал турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра, прошедшая в Польше, завершилась победой российской команды со счетом 90:79 (24:25, 15:12, 27:19, 24:23). Самым результативным в составе УНИКСа стал Джамар Смит, на счету которого 18 очков, дабл-дабл из 10 подборов и 15 баллов сделал Окаро Уайт. У проигравших 20 очков в активе Криса Ричарда.

Первая игра серии до двух побед, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 87:60 в пользу УНИКСа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в полуфинал вышли петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Последний полуфиналист турнира определится в субботу в матче московского ЦСКА и «Нижнего Новгорода».

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