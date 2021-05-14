УНИКС победил «Зелена Гуру» в четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа выиграли у польской «Зелена Гуры» во втором матче четвертьфинала
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа выиграли у польской «Зелена Гуры» во втором матче четвертьфинала
Игра, прошедшая в Польше, завершилась победой российской команды со счетом 90:79 (24:25, 15:12, 27:19, 24:23). Самым результативным в составе УНИКСа стал Джамар Смит, на счету которого 18 очков,
Первая игра серии до двух побед, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 87:60 в пользу УНИКСа.
Ранее в полуфинал вышли петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Последний полуфиналист турнира определится в субботу в матче московского ЦСКА и «Нижнего Новгорода».