Тренер Итудис продлил контракт с баскетбольным клубом ЦСКА

Новое соглашение с греческим специалистом рассчитано до лета 2023 года.

«Я чувствую себя обязанным защищать цвета ЦСКА, его историю и будущее, — сказал Итудис. — На этой работе мы все продолжаем развиваться, я чувствую, что становлюсь лучшим тренером и человеком, это происходит благодаря сотрудничеству с менеджментом, игроками, штабом, всеми клубными сотрудниками. Обещаю, что продолжу усердно работать, привносить новые идеи и прикладывать много старания».

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что потенциал совместной с Итудисом работы еще не исчерпан. «С ним мы пробились в шесть “Финалов четырех” Евролиги, взяли два европейских титула и продолжаем показывать высокие результаты в любых обстоятельствах и во всех турнирах, — сказал он. — Важно отметить, что минувшим летом мы подписывали трехлетние контракты с ключевыми игроками, а потому считаю справедливым дать Димитрису возможность внести необходимые корректировки и реализовать долгосрочные планы клуба».

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«Поставив подписи в контракте, мы можем уже сейчас заниматься селекционной работой. Потому можно сказать, что наше решение больше направлено на перспективу. Я с уважением отношусь к тренерскому труду и рад, что у нас будет стабильность на мостике команды. Желаю Димитрису и всем нам здоровья и удачи в исполнении задуманного», — добавил Ватутин.