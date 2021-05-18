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21:41 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты УНИКСа обыграли «Локомотив-Кубань» в первом матче ½ финала Единой лиги ВТБ

ТАСС, 18 мая. Баскетболисты казанского УНИКСа со счетом 96:87 (после овертайма) переиграли краснодарский «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Краснодаре.

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Самым результативным игроком встречи стал баскетболист краснодарской команды Кевин Херви, набравший 24 очка. В составе УНИКСа лучшим по результативности стал Джон Браун с 19 очками.

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Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу УНИКСа. Второй матч пройдет 20 мая в Краснодаре. В другой полуфинальной серии встречаются петербургский «Зенит» и московский ЦСКА, первую встречу выиграла столичная команда. Вторая игра состоится 19 мая.

«Локомотив-Кубань» занял второе место по итогам регулярного чемпионата, УНИКС финишировал третьим. В четвертьфинальной серии команда из Краснодара переиграла подмосковные «Химки» со счетом 2−0, а УНИКС оказался сильнее польского клуба «Зелена Гура» (2−0).

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УНИКС трижды становился серебряным призером Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016), еще три раза команде достались бронзовые медали (2011, 2014, 2019). «Локомотив-Кубань» является серебряным (2013) и бронзовым (2015) призером Единой лиги ВТБ.

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