Баскетболисты УНИКСа обыграли «Локомотив-Кубань» в первом матче ½ финала Единой лиги ВТБ
ТАСС, 18 мая. Баскетболисты казанского УНИКСа со счетом 96:87 (после овертайма) переиграли краснодарский «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинальной серии
ТАСС, 18 мая. Баскетболисты казанского УНИКСа со счетом 96:87 (после овертайма) переиграли краснодарский «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинальной серии
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист краснодарской команды Кевин Херви, набравший 24 очка. В составе УНИКСа лучшим по результативности стал Джон Браун с 19 очками.
Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу УНИКСа. Второй матч пройдет 20 мая в Краснодаре. В другой полуфинальной серии встречаются петербургский «Зенит» и московский ЦСКА, первую встречу выиграла столичная команда. Вторая игра состоится 19 мая.
«Локомотив-Кубань» занял второе место по итогам регулярного чемпионата, УНИКС финишировал третьим. В четвертьфинальной серии команда из Краснодара переиграла подмосковные «Химки» со счетом 2−0, а УНИКС оказался сильнее польского клуба «Зелена Гура» (2−0).
УНИКС трижды становился серебряным призером Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016), еще три раза команде достались бронзовые медали (2011, 2014, 2019). «Локомотив-Кубань» является серебряным (2013) и бронзовым (2015) призером Единой лиги ВТБ.