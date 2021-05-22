ЦСКА вышел вперед в счете в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

Самым результативным игроком матча стал Уилл Клайберн из ЦСКА, на счету которого 24 очка. У гостей больше всех очков набрал Кевин Пангос (15).

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3232151374522?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до трех побед стал 2−1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч пройдет 24 мая в Москве. В другом полуфинале играют краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Счет в серии 2−0 в пользу УНИКСа.

ЦСКА является 10-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ, армейцы неизменно выигрывают титул с 2012 года. «Зенит» был основан в 2014 году. Команда из Санкт-Петербурга трижды становилась бронзовым призером турнира (2016, 2017, 2018). В прошлом сезоне победитель не был определен из-за пандемии коронавируса.