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19:07 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА вышел вперед в счете в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 96:82 обыграли петербургский «Зенит» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве.

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Самым результативным игроком матча стал Уилл Клайберн из ЦСКА, на счету которого 24 очка. У гостей больше всех очков набрал Кевин Пангос (15).

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Счет в серии до трех побед стал 2−1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч пройдет 24 мая в Москве. В другом полуфинале играют краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Счет в серии 2−0 в пользу УНИКСа.

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ЦСКА является 10-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ, армейцы неизменно выигрывают титул с 2012 года. «Зенит» был основан в 2014 году. Команда из Санкт-Петербурга трижды становилась бронзовым призером турнира (2016, 2017, 2018). В прошлом сезоне победитель не был определен из-за пандемии коронавируса.

«Зенит» стал победителем регулярного чемпионата, армейцы заняли четвертое место. В четвертьфинальной серии команда из Санкт-Петербурга переиграла пермскую «Парму» со счетом 2−0. ЦСКА оказался сильнее «Нижнего Новгорода» (2−1).

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