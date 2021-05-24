ЦСКА вышел в финал Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над петербургским «Зенитом» в четвертом матче полуфинальной серии
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над петербургским «Зенитом» в четвертом матче полуфинальной серии
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 85:71 (26:26, 19:14, 21:18, 19:13). В составе победителей 20 очков набрал Дэниэл Хэккетт. У проигравших 18 очками отметился Кевин Пангос.
Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу ЦСКА.
Ранее в финал Лиги ВТБ вышел УНИКС, победивший в полуфинале краснодарский «Локомотив-Кубань».