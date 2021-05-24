ЦСКА вышел в финал Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над петербургским «Зенитом» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышли в финал, где сыграют с казанским УНИКСом.