Текущие события
Хоккей. НХЛ
25.05
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
25.05
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Чехия
Беларусь
ОТ
32
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Германия
Канада
31
Хоккей. НХЛ
25.05
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
25.05
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
25.05
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Словакия
Россия
31
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Латвия
Италия
30
Все события
Фоторепортажи
14Звездный вечер бокса Басты: как это было
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
22:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА вышел в финал Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над петербургским «Зенитом» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышли в финал, где сыграют с казанским УНИКСом.

Наверх

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 85:71 (26:26, 19:14, 21:18, 19:13). В составе победителей 20 очков набрал Дэниэл Хэккетт. У проигравших 18 очками отметился Кевин Пангос.

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу ЦСКА.

Ранее в финал Лиги ВТБ вышел УНИКС, победивший в полуфинале краснодарский «Локомотив-Кубань».

Читайте также
 Леопардовое бикини вместо коньков: российская фигуристка покорила соцсети
'Что надо, папа снял': фанаты похвалили неудачное фото Ефимовой
Возрастное ограничение 18+
Российские хоккеисты проиграли словакам на ЧМ впервые за 17 лет
Сборная Канады проиграла третий матч подряд на ЧМ по хоккею
На чемпионате мира в Риге заменили флаг России на символику ОКР
«Пижонов наказывают»: Борис Михайлов — об игре сборной России
Чехия одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею
«Спартак» сократил траты на тренерский штаб
Президент ИИХФ прокомментировал скандал с белорусским флагом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь