Образец оперативной работы. ЦСКА блестяще справился со сложной задачей
Армейцы продлили главного тренера Итудиса в идеальный момент. Проход «Зенита» во многом стал возможен именно благодаря этому ходу.
Армейцы продлили главного тренера Итудиса в идеальный момент. Проход «Зенита» во многом стал возможен именно благодаря этому ходу.
ЦСКА оказался в крайне затруднительном положении перед стартом полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Армейцы провели самую проблемную регулярку в истории и зашли в
Противостояние с победителем регулярного чемпионата пришлось начинать на чужой площадке. Многим казалось, что армейцы могут сложить чемпионские полномочия уже на стадии полуфинала.
Однако
Разрешение тренерского вопроса успокоило команду. Игроки стали более сконцентрированными. Это моментально проявилось на паркете. Уже в первом матче в
Пока же серия ЦСКА — «Зенит» завершилась со счётом 3−1. В решающей четвёртой игре армейцы победили с двузначной разницей — 85:71. Первая половина завершилась с небольшим преимуществом хозяев — 45:40. Далее разница планомерно наращивалась.
Армейцы спокойно контролировали ход встречи и довели дело до логичной победы. Силы «Зенита» оказались небезграничными. Самый значимый вклад в победу ЦСКА в решающем четвёртом матче внесли Дэниэл Хекетт (20 очков, 7 передач), Дэрран Хиллард (13 очков) и Торнике Шенгелия (12 очков). У «Зенита» отличились Кевин Пангос (18 очков), Билли Бэрон (16 очков) и Тарик Блэк (13 очков, 9 подборов).
ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ встретится с УНИКСом, который всухую переиграл «Лкоомотива-Кубань». Будет это уже в первой половине июня. Сейчас все мысли армейцев о «Финале четырёх» Евролиги в Кёльне. 28 мая команду Итудиса ждёт противостояние с «Анадоу Эфесом». Очень важно, что ЦСКА будет спокойно готовиться к важнейшей встрече. Серия с «зенитом» закрыта в 4 матчах. Пятую матч пришлось бы доигрывать в
Избежание нервотрёпки случилось не просто так. Армейский клуб показал образец оперативной работы, продлив Итудиса. ЦСКА блестяще справился со сложной задачей — прошёл «Зенит» и сделал это быстро. Теперь нужно как можно быстрее забывать эту победу и полностью сконцентрироваться на «Эфесе».
Алексей Фалько