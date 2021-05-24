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22:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Образец оперативной работы. ЦСКА блестяще справился со сложной задачей

Армейцы продлили главного тренера Итудиса в идеальный момент. Проход «Зенита» во многом стал возможен именно благодаря этому ходу.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА оказался в крайне затруднительном положении перед стартом полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Армейцы провели самую проблемную регулярку в истории и зашли в плей-офф под невиданным ранее четвёртым номером посева. В первом раунде с большими трудностями был пройден «Нижний Новгород» (2−1).

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Противостояние с победителем регулярного чемпионата пришлось начинать на чужой площадке. Многим казалось, что армейцы могут сложить чемпионские полномочия уже на стадии полуфинала. Всё-таки «Зенит» в нынешнем сезоне выглядит доминирующе. Заставил «Барселону» провести все пять матчей серии в плей-офф Евролиги и выиграл регулярный чемпионат Единой лиги, обыграв ЦСКА дома и на выезде.

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Однако плей-офф дело совсем другое. Выиграть серию у ЦСКА практически невозможно ни одному клубу Европы. У армейцев годами формировалась ментальность победителя. В этом году клуб переживает нехарактерные проблемы из-за скандала с отстранением Майка Джеймса. Но всё-таки к решающей фазе сезона ЦСКА подошёл собранным. И большая причина этого — своевременное продление главного тренера Димитриса Итудиса.

Разрешение тренерского вопроса успокоило команду. Игроки стали более сконцентрированными. Это моментально проявилось на паркете. Уже в первом матче в Санкт-Петербурге была забрана важнейшая победа в серии с «Зенитом» (78:73). Команда Итудиса была близка к успеху и во второй встрече, но всё-таки уступила в двух овертаймах (104:107). Иначе серия переехала бы в Москву при счёте 2−0 в пользу армейцев и попахивало бы «свипом».

Всё-таки нынешний «Зенит» не заслужил сухого поражения. Команда Хавьера Паскуаля слишком хороша, чтобы трижды подряд проиграть одному сопернику. Но пока ещё недостаточно сильна для победы над ЦСКА в серии. У «Зенита» всё впереди. Паскуаль продлил контракт на три года и строит серьёзный проект в Санкт-Петербурге. Вероятно, в будущем «Зенит» станет ещё более серьёзным оппонентом для армейцем.

Пока же серия ЦСКА — «Зенит» завершилась со счётом 3−1. В решающей четвёртой игре армейцы победили с двузначной разницей — 85:71. Первая половина завершилась с небольшим преимуществом хозяев — 45:40. Далее разница планомерно наращивалась.

Армейцы спокойно контролировали ход встречи и довели дело до логичной победы. Силы «Зенита» оказались небезграничными. Самый значимый вклад в победу ЦСКА в решающем четвёртом матче внесли Дэниэл Хекетт (20 очков, 7 передач), Дэрран Хиллард (13 очков) и Торнике Шенгелия (12 очков). У «Зенита» отличились Кевин Пангос (18 очков), Билли Бэрон (16 очков) и Тарик Блэк (13 очков, 9 подборов).

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ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ встретится с УНИКСом, который всухую переиграл «Лкоомотива-Кубань». Будет это уже в первой половине июня. Сейчас все мысли армейцев о «Финале четырёх» Евролиги в Кёльне. 28 мая команду Итудиса ждёт противостояние с «Анадоу Эфесом». Очень важно, что ЦСКА будет спокойно готовиться к важнейшей встрече. Серия с «зенитом» закрыта в 4 матчах. Пятую матч пришлось бы доигрывать в Санкт-Петербурге уже после Ф4. Армейцам такая лишняя физическая и психологическая (трудно сосредоточиться на «Финале четырёх» с незавершённым делом в Единой лиге) нагрузка однозначно не была нужна.

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Избежание нервотрёпки случилось не просто так. Армейский клуб показал образец оперативной работы, продлив Итудиса. ЦСКА блестяще справился со сложной задачей — прошёл «Зенит» и сделал это быстро. Теперь нужно как можно быстрее забывать эту победу и полностью сконцентрироваться на «Эфесе».

Алексей Фалько

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