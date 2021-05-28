Магия Итудиса и опыт Мессины: кто выиграет «Финал четырех» Евролиги
ЦСКА, «Анадолу Эфес», «Барселона» и «Милан» определят лучший клуб континента.
ЦСКА, «Анадолу Эфес», «Барселона» и «Милан» определят лучший клуб континента.
В пятницу и воскресенье произойдет развязка самого интересного сезона Евролиги за последние годы. В регулярном чемпионате первую и восьмую команды разделили лишь четыре победы, а в трех четвертьфинальных сериях было сыграно максимальное количество матчей. В «Финал четырех» действительно отобрались сильнейшие, поэтому в Кельне фанатов европейского баскетбола ждут отличные зарубы.
Своим мнением о предстоящих полуфиналах с «СЭ» поделился главный тренер «Химок» Андрей Мальцев, долгое время работавший в системе ЦСКА. В том числе с Этторе Мессиной и Димитрисом Итудисом.
ЦСКА — «Анадолу Эфес» играли между собой в решающем матче «Финала четырех» в 2019 году. Тогда армейцы уверенно взяли верх (91:83), во многом благодаря суперигре Нандо Де Коло, Серхио Родригеса, Кори Хиггинса и Уилла Клайберна. Из этой четверки в составе московского клуба остался только Клайберн и еще четыре игрока (Боломбой, Ухов, Хэкетт и Курбанов). Состав обновился более чем наполовину. Ростер же соперника практически не изменился. За последние три года Ларкин, Мицич, Синглтон, Пляйсс, Данстон, Симон и другие великолепно изучили возможности друг друга.
В прошлом году «Эфес» был однозначным фаворитом турнира, разрывая всех на своем пути (24 победы в 28 турах). Досрочное завершение сезона, пожалуй, больше всех огорчило поклонников стамбульцев. В этом году такой доминации у команды нет. Тем не менее они считаются фаворитами пары.
Андрей Мальцев: «В “Финале четырех” вообще не стоит делать прогнозов, а в этом году особенно. Завтра
«Милан» впервые сыграет в «Финале четырех» за 29 лет, «Барселона» последний раз доходила до этой стадии в 2014 году. Оба клуба вложили огромные деньги в новичков за последние два года и сейчас проверят свои амбиции в очной дуэли.
Джокером «Барсы» может стать Пау Газоль. Двукратный чемпион НБА в пятом матче серии с «Зенитом» доказал, что и в 40 лет можно быть лучшим в составе своей команды. Свой уровень должны показать Кори Хиггинс (еще в ЦСКА все поняли, что у американца железные нервы) и Никола Миротич. Последнего «Зенит» практически выключил из игры. Наверняка Мессина обсудил этот момент с коллегой Паскуалем. Также «Барсе» очень важно сдержать Шейвона Шилдса, который в последнее время набрал отличную форму.
«Милану» важно не дать разыграться Нику Калатесу, а также попытаться взять как можно больше подборов в нападении. По этому показателю итальянцы только 17-е в этом сезоне (8,2), а соперник среди лидеров (10,5). Определить фаворита в этой паре невозможно. На стороне «Милана» опыт ростера (Хайнс, Датоме, Родригес, Дилэйни) и главного тренера, за «Барсу» более звездный состав.
Андрей Мальцев: «Тут ключевым фактором может стать превосходство в опыте Мессины над Ясикявичюсом, хоть для Шарунаса это и не первый “Финал четырех”. Если дело дойдет до нервной концовки, то практически уверен, что победит итальянская команда. Понятно, что “Барса” выиграла регулярный сезон, в ее составе много звезд первой величины, но матчи с “Зенитом” в