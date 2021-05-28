ЦСКА сократил «-21» до «-1» в полуфинале Евролиги, но уступил «Анадолу Эфес»

По ходу встречи ЦСКА лишь раз лидировал в счете — в самом начале матча — 2:0. Первую четверть армейцы завершили с отставанием в 10 очков, а по ходу третьей уступали с разницей в 21 очко. В заключительной четверти московский клуб сумел сократить отставание до 1 очка, но на большее игроков армейцев не хватило.