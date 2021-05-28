Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Дания
Беларусь
52
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Латвия
Норвегия
Б
34
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Швеция
Великобритания
41
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Казахстан
Канада
24
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
29.05
Чехия
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
29.05
Италия
Казахстан
Все события
Фоторепортажи
11«Вильярреал» обыграл МЮ в финале Лиги Европы
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
21:14 (мск), источник: Sport24

ЦСКА сократил «-21» до «-1» в полуфинале Евролиги, но уступил «Анадолу Эфес»

Московский ЦСКА уступил стамбульскому «Анадолу Эфес» в полуфинальном матче Евролиги. Встреча, состоявшаяся 28 мая в Кельне, завершилась со счетом 89:86 в пользу турецкого клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По ходу встречи ЦСКА лишь раз лидировал в счете — в самом начале матча — 2:0. Первую четверть армейцы завершили с отставанием в 10 очков, а по ходу третьей уступали с разницей в 21 очко. В заключительной четверти московский клуб сумел сократить отставание до 1 очка, но на большее игроков армейцев не хватило.

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 26 очков. Защитник «Анадолу Эфес» Василие Мицич принес своей команде 25 очков.

В финале Евролиги 30 мая «Анадолу Эфес» сыграет с победителем матча «Барселона» — «Олимпия». ЦСКА 30 мая сразится с проигравшим в этой встрече за 3-е место.

 «Наслаждаюсь тобой, а не Мальдивами». Футболист «Спартака» — о медовом месяце с красавицей-женой
«Готова член ко лбу пришить». Виктория Боня резко ответила Алане Мамаевой, сравнившей ее с человеком из психушки
Казахстан отыгрался с 0:2, но все равно уступил сборной Канады
Сборная Швеции одержала волевую победу над британцами в матче ЧМ
Руй Витория объяснил, почему решил возглавить «Спартак»
«Реал Мадрид» подписал контракт с футболистом «Баварии»
Брат Хабиба Нурмагомедова заявил о примирении бойца с Кадыровым
Норвегия в серии буллитов одержала победу над Латвией на ЧМ-2021
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь