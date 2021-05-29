«Горжусь своей семьёй». ЦСКА получит сверхмощное усиление на следующий сезон?

ЦСКА уступил «Анадолу Эфес» (86:89) в полуфинале Евролиги. В решающем матче турецкий клуб встретится с «Барселоной», армейцев ждет игра за третье место с «Миланом».

Поражение ЦСКА получилось очень обидным. Да, три четверти «Анадолу» полностью контролировал ситуацию на площадке, но в четвёртой четверти откровенно посыпался. ЦСКА мог вырвать победу, однако Уилл Клайберн не попал из-за дуги.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0c92ee737466769d3dc5" data-vnd="0c92ee737466769d3dc5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0c92ee737466769d3dc5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер «Эфеса» Эргин Атаман после матча заявил, что его подопечные заслуживали более лёгкой победы над ЦСКА. Лучше бы думал над тем, как избежать повторяющейся абсолютной беспомощности команды в четвёртых четвертях (в особенности в течение пяти последних минут матча).

«Эфес» уже неоднократно теряется в атаке и разбазаривает огромное двузначное преимущество за считаные минуты. В плей-офф на тоненького удалось пройти проблемный «Реал» (3−2), с армейцами в полуфинале тоже не обошлось без везения на стороне турок. «Барселона» за такую безалаберность может уже и не простить Атамана и его игроков.

К ЦСКА есть вопросы по качеству баскетбола в первых трёх четвертях. Но не может быть никаких поводов для критики за отсутствие характера. Об этом достаточно неожиданно упомянул защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс, который решил отреагировать на выступление армейцев в «Финале четырёх».

«За такую игру не может быть стыдно. Вы боролись изо всех сил. Горжусь своей семьёй», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

Майк также вступил в спор с болельщиком, который раскритиковал Уилла Клайберна за трёхочковый бросок на победу в концовке.

«В этом отличие американских игроков. Много таланта, но хотят стать героем дня. Любой хороший европейский баскетболист пошёл бы набирать 2 очка или на фол», — написал фанат.

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«Зачем идти в толпу, где на тебя выйдет много игроков. В итоге придется делать скидку, потому что сомневаюсь, что вы заработаете фол в решающей атаке в “Финале четырех”. Лучше создать пространство, выйти на позицию, выпрыгнуть и бросить. Вы, не баскетболисты, поражаете меня», — ответил Джеймс.

Джеймс отстранён от матчей ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Он получил разрешение от клуба на выступление в НБА до конца сезона. При этом у Майка действующий контракт с армейцами до 2023 года. Как видно по публикации в соцсети, Джеймс по-прежнему считает себя частью организации ЦСКА. Причисляет себя к армейской семье.

«Бруклин» вышел на третий матч плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» через несколько часов после поражения ЦСКА от «Эфеса». «Нетс» неожиданно уступили «Селтикс» (119:125), у которых лучший матч в карьере выдал Джейсон Тейтум (50 очков).

Джеймс к этой неудаче непричастен. поскольку главный тренер Стив Нэш не доверил ему минуты. Уже второй раз в постсезоне. Майк может рассчитывать только на «мусорное» время при крупной разнице в счёте, когда интрига на паркете умерла. Хотя во втором раунде и позже, возможно, даже это не светит.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин после недавнего двухлетнего продления контракта с Итудисом заявил, что Джеймса в команде при греческом главном тренере не будет. А что если не всё так категорично? Как известно, время лечит раны. После завершения сезона Джеймс и Итудис могут «остыть» и если не полностью забыть былые конфликты, то как минимум смягчить отношение друг к другу.

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Джеймс — топ-игрок. Но не для НБА. Майк привык быть первой опцией команды и сейчас, по собственному признанию, испытывает дискомфорт с новой малозначимой ролью в «Нетс», Возвращение в Европу — один из реальных вариантов для Джеймса в межсезонье, поскольку в НБА выше ролевика-скамеечника на минимальном контракте он не прыгнет.



Очень не хотелось бы, чтобы Джеймс усилил одного из конкурентов ЦСКА по Евролиге. Особенно если при этом ещё и придётся платить ему $ 5 млн за разрыв контракта. Как упоминалось выше, время — лучшее средство для разрешения конфликтов.

Почему бы Джеймсу и Итудису не переуступить через своё эго и не пойти на примирение? Тогда ЦСКА получит сверхмощное усиление на следующий сезон. И избавит себя от необходимости разрешать сложную ситуацию с контрактом Джеймса. Майк уже сделал первый шаг навстречу поддержал ЦСКА в трудный момент и дал понять, что всё ещё считает себя частью армейской семьи.