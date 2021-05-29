«Горжусь своей семьёй». ЦСКА получит сверхмощное усиление на следующий сезон?
Майк Джеймс до сих пор причисляет себя к армейской организации. Возможно, всё не так уж плохо и он ещё наденет форму команды.
Майк Джеймс до сих пор причисляет себя к армейской организации. Возможно, всё не так уж плохо и он ещё наденет форму команды.
ЦСКА уступил «Анадолу Эфес» (86:89) в полуфинале Евролиги. В решающем матче турецкий клуб встретится с «Барселоной», армейцев ждет игра за третье место с «Миланом».
Поражение ЦСКА получилось очень обидным. Да, три четверти «Анадолу» полностью контролировал ситуацию на площадке, но в четвёртой четверти откровенно посыпался. ЦСКА мог вырвать победу, однако Уилл Клайберн не попал
Главный тренер «Эфеса» Эргин Атаман после матча заявил, что его подопечные заслуживали более лёгкой победы над ЦСКА. Лучше бы думал над тем, как избежать повторяющейся абсолютной беспомощности команды в четвёртых четвертях (в особенности в течение пяти последних минут матча).
К ЦСКА есть вопросы по качеству баскетбола в первых трёх четвертях. Но не может быть никаких поводов для критики за отсутствие характера. Об этом достаточно неожиданно упомянул защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс, который решил отреагировать на выступление армейцев в «Финале четырёх».
«За такую игру не может быть стыдно. Вы боролись изо всех сил. Горжусь своей семьёй», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».
Майк также вступил в спор с болельщиком, который раскритиковал Уилла Клайберна за трёхочковый бросок на победу в концовке.
«В этом отличие американских игроков. Много таланта, но хотят стать героем дня. Любой хороший европейский баскетболист пошёл бы набирать 2 очка или на фол», — написал фанат.
«Зачем идти в толпу, где на тебя выйдет много игроков. В итоге придется делать скидку, потому что сомневаюсь, что вы заработаете фол в решающей атаке в “Финале четырех”. Лучше создать пространство, выйти на позицию, выпрыгнуть и бросить. Вы, не баскетболисты, поражаете меня», — ответил Джеймс.
Джеймс отстранён от матчей ЦСКА
«Бруклин» вышел на третий матч
Джеймс к этой неудаче непричастен. поскольку главный тренер Стив Нэш не доверил ему минуты. Уже второй раз в постсезоне. Майк может рассчитывать только на «мусорное» время при крупной разнице в счёте, когда интрига на паркете умерла. Хотя во втором раунде и позже, возможно, даже это не светит.
Джеймс —
Очень не хотелось бы, чтобы Джеймс усилил одного из конкурентов ЦСКА по Евролиге. Особенно если при этом ещё и придётся платить ему $ 5 млн за разрыв контракта. Как упоминалось выше, время — лучшее средство для разрешения конфликтов.
Почему бы Джеймсу и Итудису не переуступить через своё эго и не пойти на примирение? Тогда ЦСКА получит сверхмощное усиление на следующий сезон. И избавит себя от необходимости разрешать сложную ситуацию с контрактом Джеймса. Майк уже сделал первый шаг навстречу поддержал ЦСКА в трудный момент и дал понять, что всё ещё считает себя частью армейской семьи.
Алексей Фалько