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21:03 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА проиграли «Милану» в матче Евролиги за третье место

КЁЛЬН /Германия/, 30 мая. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 73:83 проиграл итальянскому «Милану» в матче за третье место Евролиги. «Финал четырех» турнира проходит в германском Кёльне без зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Торнике Шенгелия, в активе которого 18 очков.

ЦСКА занял второе место в регулярном чемпионате Евролиги, «Милан» стал четвертым. В четвертьфинальной серии армейцы со счетом 3−0 обыграли турецкий «Фенербахче». В полуфинале ЦСКА уступил турецкому клубу «Анадолу Эфес» (86:89), а «Милан» проиграл «Барселоне» (82:84). Решающий матч состоится в воскресенье и начнется в 21:30 мск.

Главным тренером «Милана» является Этторе Мессина. Итальянский специалист возглавлял ЦСКА с 2005 по 2009 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством армейцы дважды становились победителями Евролиги (2006, 2008).

Команда из Москвы в девятый раз подряд вышла в «Финал четырех» Евролиги, предыдущий турнир не был доигран из-за пандемии коронавируса. ЦСКА является восьмикратным победителем Евролиги. «Милан» выигрывал турнир три раза. Самым титулованным клубом является «Реал», в активе которого 10 трофеев.

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