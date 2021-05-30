Баскетболисты ЦСКА проиграли «Милану» в матче Евролиги за третье место

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Торнике Шенгелия, в активе которого 18 очков.

ЦСКА занял второе место в регулярном чемпионате Евролиги, «Милан» стал четвертым. В четвертьфинальной серии армейцы со счетом 3−0 обыграли турецкий «Фенербахче». В полуфинале ЦСКА уступил турецкому клубу «Анадолу Эфес» (86:89), а «Милан» проиграл «Барселоне» (82:84). Решающий матч состоится в воскресенье и начнется в 21:30 мск.

Главным тренером «Милана» является Этторе Мессина. Итальянский специалист возглавлял ЦСКА с 2005 по 2009 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством армейцы дважды становились победителями Евролиги (2006, 2008).