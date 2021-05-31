ЦСКА вчистую провалился в Ф4 Евролиги. Почему это случилось и кто понесёт ответственность
Может, не стоило продлевать главного тренера прямо перед решающей частью сезона? И что делать дальше?
Может, не стоило продлевать главного тренера прямо перед решающей частью сезона? И что делать дальше?
ЦСКА занял четвёртое место в «Финале четырёх» Евролиги сезона-2020/2021 — полнейший провал для самого доминируюшего клуба Старого Света в новейшей истории. В «Финале четырёх» армейцы проиграли «Анадолу Эфес» (86:89) и «Милану» (73:83).
Печальный итог еврокампании для армейцев, которым теперь осталось только подсластить горечь провала в Кёльне победой в финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Сейчас самое время подумать, почему у ЦСКА случился провал в Ф4 и кто понесёт ответственность.
ЦСКА не был переигран соперниками с разгромным счётом. Команда Димитриса Итудиса вполне могла пройти будущего чемпиона «Анадолу Эфес», будь в концовке чуть поудачливее Уилл Клайберн. Или вообще смяла бы турков ещё раньше и не доводила бы дело до нервной концовки. Для реализации последнего сценария не хватило наличия в составе
Майк Джеймс отстранён и доигрывает сезон в НБА за «Бруклин Нетс». Габриэль Лундберг равноценной заменой не является. Датчанин в целом весьма качественный исполнитель, но «решать» в больших матчах с европейскими грандами пока не готов. Дэниэл Хэкетт успешно делает свою работу и является ментальным лидером коллектива, но
У армейцев не нашлось
В матче за третье место у «Милана» не играл Малкольм Дилэйни, но вышли на паркет Шевон Шилдс, Серхио Родригес, Кевин Пантер, Майкл Ролл и Владимир Мицов. У соперника тоже было явное превосходство в качестве и глубине «маленьких».
ЦСКА вчистую провалился на периметре в двух играх «Финала четырёх». С «Эфесом» армейцы выдали точность 7/25 (28%)
Можно также указывать на травму центрового Николы Милутинова, который выбыл ещё в январе и восстановится после операции на спине только к следующему сезону. Однако травмы — процесс неконтролируемый. Милутинов был важен, но не его вылет не стал критическим. Передняя линия армейцев даже с вычетом Николы является очень мощной. Торнике Шенгелия, Йоханнес Фойгтманн, Джоэл Боломбой и Майкл Эрик в целом смотрелись достойно. На подборе армейцев переигрывали достаточно редко.
Проблема ЦСКА не в «больших». ЦСКА лишился элитного игрока задней линии именно по своей вине. В ситуации с Майком Джеймсом никакие неконтролируемые факторы не имели место быть. И это подводит к следующему пункту.
В первую очередь, за результат отвечает главный тренер. Итудис не «разрулил» ситуацию с Джеймсом. В этом виноват не только он, но и сам баскетболист, характер у которого далеко не подарок. В сухом остатке есть простой факт — Джеймс не был помощником ЦСКА в решающей части сезона. С Майком в составе армейцы взяли бы титул? Не факт, но и обратного со 100-процентной вероятностью утверждать нельзя.
Итудис постоянно вынужден сталкиваться с вопросами журналистов о Джеймсе. Проигранный матч за третье место с «Миланом» не стал исключением. Главный тренер ЦСКА дал понять, что на Майка не рассчитывает, несмотря на весьма дружеское сообщение американца в адрес команды после полуфинала с «Эфесом». При этом Итудис признал критическую потребность усилить заднюю линию. Этим он вместе с селекционной службой и будет заниматься в межсезонье.
У Итудиса была индульгенция на провал в «Финале четырёх» в виде продления контракта две недели назад перед серией
Поражение в «Финале четырёх» не является
Четвёртое место очень болезненно воспринимается в данный момент, но скоро об этом результате забудут. Будут помнить лишь обладателя титула — «Анадолу Эфес». Второе, третье, четвёртое место — особой разницы нет. Все участники ехали в Кёльн только за титулом. Возможно, последнее место в Ф4 даже пойдёт на пользу ЦСКА и это лучше, чем если бы армейцы стали вторыми или третьими. Осознание потребности решать проблемы достигает наивысшей степени в самой критической ситуации.