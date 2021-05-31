ЦСКА вчистую провалился в Ф4 Евролиги. Почему это случилось и кто понесёт ответственность

ЦСКА занял четвёртое место в «Финале четырёх» Евролиги сезона-2020/2021 — полнейший провал для самого доминируюшего клуба Старого Света в новейшей истории. В «Финале четырёх» армейцы проиграли «Анадолу Эфес» (86:89) и «Милану» (73:83).

Печальный итог еврокампании для армейцев, которым теперь осталось только подсластить горечь провала в Кёльне победой в финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Сейчас самое время подумать, почему у ЦСКА случился провал в Ф4 и кто понесёт ответственность.

У ЦСКА нет топ-игрока в задней линии. Это глобальная проблема

ЦСКА не был переигран соперниками с разгромным счётом. Команда Димитриса Итудиса вполне могла пройти будущего чемпиона «Анадолу Эфес», будь в концовке чуть поудачливее Уилл Клайберн. Или вообще смяла бы турков ещё раньше и не доводила бы дело до нервной концовки. Для реализации последнего сценария не хватило наличия в составе топ-игрока на задней линии.

Майк Джеймс отстранён и доигрывает сезон в НБА за «Бруклин Нетс». Габриэль Лундберг равноценной заменой не является. Датчанин в целом весьма качественный исполнитель, но «решать» в больших матчах с европейскими грандами пока не готов. Дэниэл Хэкетт успешно делает свою работу и является ментальным лидером коллектива, но всё-таки это не исполнитель элитного уровня. Не говоря уже о другом защитнике-легионере Дэрране Хиллиарде, который своим выступлением в «Финале четырёх» на новый контракт с армейцами явно не наработал. Разочарование от игры Яниса Стрелниекса уже давно не является новостью. Хиллиард и Стрелниекс вряд ли останутся в Москве на следующий сезон. Российские баскетболисты Иван Ухов и Александр Хоменко тоже были брошены Итудисом в бой и моментами смотрелись не так уж плохо, но больших подвигов от них никто и не ждал.

У армейцев не нашлось первого-второго номера, который умеет «делать разницу». В «Анадолу Эфес» таковыми являются Василие Мицич и Шейн Ларкин. Последний в этом сезоне часто проваливается, и матч с ЦСКА не стал исключением. При этом Шейн отлично проявил себя в финале с «Барселоной» (86:81). Мицич и Ларкин — суперзвёзды Евролиги. У ЦСКА в задней линии исполнителей такого калибра нет.

В матче за третье место у «Милана» не играл Малкольм Дилэйни, но вышли на паркет Шевон Шилдс, Серхио Родригес, Кевин Пантер, Майкл Ролл и Владимир Мицов. У соперника тоже было явное превосходство в качестве и глубине «маленьких».

ЦСКА вчистую провалился на периметре в двух играх «Финала четырёх». С «Эфесом» армейцы выдали точность 7/25 (28%) из-за дуги. Против «Милана» этот показатель был ещё хуже — 6/26 (23,1%). Соперники атаковали с дальней дистанции на порядок лучше, несмотря на все усилия Никиты Курбанова в защите. Уилл Клайберн — бесспорная первая опция нынешнего ЦСКА, но дальний бросок является его очевидным слабым местом. В Ф4 Уилл выбросил 1/8 трёхочковых, в том числе не забил потенциально победный дальний бросок с «Эфесом».

Можно также указывать на травму центрового Николы Милутинова, который выбыл ещё в январе и восстановится после операции на спине только к следующему сезону. Однако травмы — процесс неконтролируемый. Милутинов был важен, но не его вылет не стал критическим. Передняя линия армейцев даже с вычетом Николы является очень мощной. Торнике Шенгелия, Йоханнес Фойгтманн, Джоэл Боломбой и Майкл Эрик в целом смотрелись достойно. На подборе армейцев переигрывали достаточно редко.

Проблема ЦСКА не в «больших». ЦСКА лишился элитного игрока задней линии именно по своей вине. В ситуации с Майком Джеймсом никакие неконтролируемые факторы не имели место быть. И это подводит к следующему пункту.

Димитрис Итудис будет отвечать за результат

В первую очередь, за результат отвечает главный тренер. Итудис не «разрулил» ситуацию с Джеймсом. В этом виноват не только он, но и сам баскетболист, характер у которого далеко не подарок. В сухом остатке есть простой факт — Джеймс не был помощником ЦСКА в решающей части сезона. С Майком в составе армейцы взяли бы титул? Не факт, но и обратного со 100-процентной вероятностью утверждать нельзя. Всё-таки из команды ушёл один из лучших скореров Евролиги и топ-3 баскетболист по эффективности.

Итудис постоянно вынужден сталкиваться с вопросами журналистов о Джеймсе. Проигранный матч за третье место с «Миланом» не стал исключением. Главный тренер ЦСКА дал понять, что на Майка не рассчитывает, несмотря на весьма дружеское сообщение американца в адрес команды после полуфинала с «Эфесом». При этом Итудис признал критическую потребность усилить заднюю линию. Этим он вместе с селекционной службой и будет заниматься в межсезонье.

У Итудиса была индульгенция на провал в «Финале четырёх» в виде продления контракта две недели назад перед серией плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (3−2). Многие сейчас могут возразить, что переподписывать тренера на два года до конца сезона — ошибка. Однако вряд ли об этом стоит сожалеть. Менеджмент определился с долгосрочной стратегией. В клубе всё ещё верят в Итудиса.

Поражение в «Финале четырёх» не является чем-то немыслимым для ЦСКА или любого другого клуба. У Итудиса теперь 2 из 6 побед (33%) в Ф4. Очень солидный результат на фоне остальных коллег в Европе. Многое на этой стадии зависит не только от способности тренера ментально подготовить игроков, но и от удачи. Залети бросок Клайберна в концовке с «Эфесом», и все бы пели дифирамбы Итудису и ЦСКА за суперкамбэк. И делали бы это очень долго, если бы затем в финале была обыграна «Барселона». Но это всё условности. Нужно принимать реальность.

Четвёртое место очень болезненно воспринимается в данный момент, но скоро об этом результате забудут. Будут помнить лишь обладателя титула — «Анадолу Эфес». Второе, третье, четвёртое место — особой разницы нет. Все участники ехали в Кёльн только за титулом. Возможно, последнее место в Ф4 даже пойдёт на пользу ЦСКА и это лучше, чем если бы армейцы стали вторыми или третьими. Осознание потребности решать проблемы достигает наивысшей степени в самой критической ситуации.