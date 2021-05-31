Бертомеу: «Финал четырех» — 2019 не прошел в Москве из-за нарушения обещаний «ВТБ-Ареной»

«По поводу проведения “Финала четырех” [в России] мы серьезно общались с московской “ВТБ-Ареной”, стройка которой на тот момент подходила к концу, — сказал Бертомеу. — Но к сожалению, они не выполнили взятых обязательств, арена не была сдана в эксплуатацию вовремя, а нам в результате пришлось срочно искать замену Москве. Мы были шокированы и срочно импровизировали, поэтому и проводили тогда “Финал четырех” в Испании».