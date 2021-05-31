Бертомеу: «Финал четырех» — 2019 не прошел в Москве из-за нарушения обещаний «ВТБ-Ареной»
КЁЛЬН /Германия/, 31 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. «Финал четырех» баскетбольной Евролиги 2019 года не состоялся в Москве
КЁЛЬН /Германия/, 31 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. «Финал четырех» баскетбольной Евролиги 2019 года не состоялся в Москве
«Финал четырех» в итоге прошел в испанской Витории. Победителем стал московский ЦСКА.
«По поводу проведения “Финала четырех” [в России] мы серьезно общались с московской “ВТБ-Ареной”, стройка которой на тот момент подходила к концу, — сказал Бертомеу. — Но к сожалению, они не выполнили взятых обязательств, арена не была сдана в эксплуатацию вовремя, а нам в результате пришлось срочно искать замену Москве. Мы были шокированы и срочно импровизировали, поэтому и проводили тогда “Финал четырех” в Испании».
«Помню, я ездил на ПМЭФ, и там мы практически объявили о том, что “Финал четырех” пройдет в Москве. В итоге мы были очень расстроены произошедшим», — добавил Бертомеу.
Ранее президент Евролиги высказал уверенность ТАСС, что «Финал четырех» Евролиги в обозримом будущем будет проведен в России.