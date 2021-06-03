Бронзовый призер Олимпийских игр Фридзон покинул баскетбольный клуб «Зенит»

Фридзон выступал за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне защитник набирал 4,2 очка и отдавал 0,8 передачи в среднем за игру в Единой лиге ВТБ.

«Сказать, что мы были рады видеть легенду в майке “Зенита” — ничего не сказать. Мы все гордимся тем, что Виталий провел этот невероятный сезон в составе сине-бело-голубых», — говорится в сообщении.

Фридзону 35 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России, также в его активе бронзовая награда чемпионата Европы 2011 года. Ранее Фридзон выступал за «Локомотив-Кубань», ЦСКА и подмосковные «Химки», защитник выигрывал чемпионат России семь раз (по одному разу с «Химками» и «Зенитом», пять — с ЦСКА). В 2011 году россиянин был признан самым ценным игроком «Финала четырех» Единой лиги ВТБ. В составе ЦСКА Фридзон выиграл Евролигу в 2016 году.