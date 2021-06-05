ЦСКА обыграл УНИКС в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ
ТАСС, 5 июня. Баскетболисты ЦСКА со счетом 85:77 обыграли казанский УНИКС в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Казани.
ТАСС, 5 июня. Баскетболисты ЦСКА со счетом 85:77 обыграли казанский УНИКС в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Казани.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 19 очков. У УНИКСа лучший результат показал Джон Браун с 15 очками.
Второй матч финальной серии до трех побед состоится 7 июня в Казани.
В первом раунде
ЦСКА является 10-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ, армейцы неизменно выигрывают титул с 2012 года. УНИКС трижды становился серебряным призером Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016), еще три раза команде достались бронзовые медали (2011, 2014, 2019).