ЦСКА обыграл УНИКС в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 19 очков. У УНИКСа лучший результат показал Джон Браун с 15 очками.

Второй матч финальной серии до трех побед состоится 7 июня в Казани.

УНИКС занял третье место по итогам регулярного чемпионата, ЦСКА стал четвертым.

В первом раунде плей-офф команда из Казани обыграла польский клуб «Зелена Гура» (2−0), а в полуфинале оказалась сильнее краснодарского «Локомотива-Кубани» (3−0). ЦСКА в первом раунде плей-офф переиграл «Нижний Новгород» (2−1), а затем в четырех матчах обыграл победителя регулярного чемпионата петербургский «Зенит».