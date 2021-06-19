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12:52 (мск), источник: Sport24

Официально: три российских клуба выступят в следующем сезоне Евролиги

Официальный аккаунт Евролиги в инстаграме опубликовал список участников следующего сезона самого престижного клубного турнира Европы.

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Источник: РИА "Новости"

К ЦСКА и УНИКСу, которые изначально были в списке участников следующего сезона, добавился «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга получил специальное приглашение для участия в турнире.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне ЦСКА стал участником «Финала четырех», где занял второе место. «Зенит» уступил в серии ¼ финала «Барселоне» (2−3), а «Химки» стали последними в регулярном чемпионате.

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