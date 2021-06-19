Официально: три российских клуба выступят в следующем сезоне Евролиги
Официальный аккаунт Евролиги в инстаграме опубликовал список участников следующего сезона самого престижного клубного турнира Европы.
Официальный аккаунт Евролиги в инстаграме опубликовал список участников следующего сезона самого престижного клубного турнира Европы.
К ЦСКА и УНИКСу, которые изначально были в списке участников следующего сезона, добавился «Зенит». Клуб из
В прошлом сезоне ЦСКА стал участником «Финала четырех», где занял второе место. «Зенит» уступил в серии ¼ финала «Барселоне» (2−3), а «Химки» стали последними в регулярном чемпионате.