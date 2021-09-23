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21:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА разгромил «Цмоки Минск» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл «Цмоки Минск» в матче регулярного сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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Источник: Пресс-служба ЦСКА

Встреча, прошедшая в четверг в Минске, завершилась со счетом 92:44 (33:11, 13:6, 28:10, 18:17) в пользу ЦСКА. У победителей дабл-дабл сделал Никола Милутинов — 14 очков, 10 подборов. В составе проигравших 13 очков набрал Вадим Стубеда.

ЦСКА в следующем матче турнира 26 сентября примет польский клуб «Зелена Гура», «Цмоки Минск» 2 октября сыграет в гостях против краснодарского «Локомотива-Кубани».

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