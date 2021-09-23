ЦСКА разгромил «Цмоки Минск» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл «Цмоки Минск» в матче регулярного сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл «Цмоки Минск» в матче регулярного сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в четверг в Минске, завершилась со счетом 92:44 (33:11, 13:6, 28:10, 18:17) в пользу ЦСКА. У победителей дабл-дабл сделал Никола Милутинов — 14 очков, 10 подборов. В составе проигравших 13 очков набрал Вадим Стубеда.
ЦСКА в следующем матче турнира 26 сентября примет польский клуб «Зелена Гура», «Цмоки Минск» 2 октября сыграет в гостях против краснодарского «Локомотива-Кубани».