Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Сегодня в своем первом поединке подопечные Ростислава Вергуна на паркете «Минск-Арены» потерпели разгромное поражение от действующего победителя «банковского» турнира московского ЦСКА с разницей в 48 баллов — 44:92 (11:33, 6:13, 10:28, 17:18). Самым результативным в составе минчан стал Вадим Стубеда, набравший 13 очков.

Во втором туре минские «драконы» 2 октября сыграют в Краснодаре против местного клуба «Локомотив-Кубань», который сегодня уступил в Казани УНИКСу с результатом 87:96.