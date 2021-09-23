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23 сентября, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» неудачно стартовали в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в своем первом поединке подопечные Ростислава Вергуна на паркете «Минск-Арены» потерпели разгромное поражение от действующего победителя «банковского» турнира московского ЦСКА с разницей в 48 баллов — 44:92 (11:33, 6:13, 10:28, 17:18). Самым результативным в составе минчан стал Вадим Стубеда, набравший 13 очков.

Во втором туре минские «драконы» 2 октября сыграют в Краснодаре против местного клуба «Локомотив-Кубань», который сегодня уступил в Казани УНИКСу с результатом 87:96.

Участники регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. В конце апреля 2022 года борьбу за награды продолжат 8 лучших клубов. В решающей серии прошлого сезона ЦСКА трижды подряд обыграл УНИКС (85:77, 76:57, 89:81).

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