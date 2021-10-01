ЦСКА проиграл «Милану» на старте Евролиги

Команды провели первый матч в текущем сезоне. В составе победителей самыми результативными стали Шавон Шилдс и Калеб Тарчевски — по 17 очко. У армейцев лучший результат показал Габриэль Лундберг — 13 очков.

В других матчах «Монако» победил «Панатинаико» (75:63), а «Маккаби» с разницей в одно очко выиграл у «Баварии» (69:68). «Реал» выиграл у «Эфеса» (82:69).