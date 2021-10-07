«Зенит» обыграл в гостях «Жальгирис» в регулярном чемпионате Евролиги

Встреча, прошедшая в четверг в Каунасе, завершилась со счетом 70:64 (21:16, 19:18, 15:17, 15:13) в пользу гостей. У победителей самым результативным на паркете был Джордан Лойд, набравший 19 очков, 11 баллов на счету у Билли Барона. У хозяев 14 очков набрал Янис Стрелниекс.