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22:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» обыграл в гостях «Жальгирис» в регулярном чемпионате Евролиги

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли на выезде литовский «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в четверг в Каунасе, завершилась со счетом 70:64 (21:16, 19:18, 15:17, 15:13) в пользу гостей. У победителей самым результативным на паркете был Джордан Лойд, набравший 19 очков, 11 баллов на счету у Билли Барона. У хозяев 14 очков набрал Янис Стрелниекс.

«Зенит», одержавший вторую победу подряд на старте нового сезона Евролиги, в следующем матче турнира встретится 12 октября с московским ЦСКА.

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