УНИКС уступил «Монако» в матче Евролиги
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа на своей арене уступили по итогам овертайма «Монако» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа на своей арене уступили по итогам овертайма «Монако» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.
Игра в Казани завершилась со счетом 88:80 (18:15, 21:20, 11:23, 24:16, 14:6) в пользу гостей. Самыми результативными в составе УНИКСа стали Марио Хезонья (17 очков) и Джон Браун (14). У «Монако» 16 очков набросал Донта Холл.
УНИКС потерпел два поражения в двух стартовых играх. Следующий матч Евролиги казанская команда проведет дома 12 октября против «Баварии».