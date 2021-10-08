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21:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УНИКС уступил «Монако» в матче Евролиги

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа на своей арене уступили по итогам овертайма «Монако» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра в Казани завершилась со счетом 88:80 (18:15, 21:20, 11:23, 24:16, 14:6) в пользу гостей. Самыми результативными в составе УНИКСа стали Марио Хезонья (17 очков) и Джон Браун (14). У «Монако» 16 очков набросал Донта Холл.

УНИКС потерпел два поражения в двух стартовых играх. Следующий матч Евролиги казанская команда проведет дома 12 октября против «Баварии».

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