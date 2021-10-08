УНИКС уступил «Монако» в матче Евролиги

Игра в Казани завершилась со счетом 88:80 (18:15, 21:20, 11:23, 24:16, 14:6) в пользу гостей. Самыми результативными в составе УНИКСа стали Марио Хезонья (17 очков) и Джон Браун (14). У «Монако» 16 очков набросал Донта Холл.