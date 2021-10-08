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23:36 (мск), источник: Sport24

ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» во 2-м туре Евролиги

ЦСКА одержал победу над турецким «Анадолу Эфес» во втором матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: cskabasket.com

Московская команда проиграла лишь четвертую четверть (21:28), выиграв встречу с общим счетом 100:96. Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Торнике Шенгелия, набравший 23 очка.

Напомним, в 1-м туре Евролиги ЦСКА уступил «Олимпии» со счетом 74:84.

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