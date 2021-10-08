ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» во 2-м туре Евролиги
ЦСКА одержал победу над турецким «Анадолу Эфес» во втором матче регулярного чемпионата Евролиги.
ЦСКА одержал победу над турецким «Анадолу Эфес» во втором матче регулярного чемпионата Евролиги.
Московская команда проиграла лишь четвертую четверть (21:28), выиграв встречу с общим счетом 100:96. Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Торнике Шенгелия, набравший 23 очка.
Напомним, в 1-м туре Евролиги ЦСКА уступил «Олимпии» со счетом 74:84.