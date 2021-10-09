ЦСКА в гостях обыграл действующего чемпиона Евролиги

ЦСКА неудачно начал выступление в нынешней Евролиге. В первом туре армейцы навестили «Милан» и уступили с разницей в 10 очков. Плюс в этой игре ЦСКА потерял еще и Николу Милутинова (он травмировал ногу и выбыл из строя на месяц). Тут бы армейцам был бы очень кстати матч против какого-нибудь соперника попроще, чтобы втянуться в сезон. Но календарь свел ЦСКА с действующим чемпионом Евролиги «Анадолу Эфесом». Да еще в Стамбуле, где, например, в прошлом сезоне ЦСКА уступил с разницей в 30 очков. Следом ЦСКА проиграл «Анадолу Эфесу» еще и в полуфинале «Финала четырех». Так что психологическое преимущество, большее, чем дежурно приписываемое хозяевам площадок, было на стороне стамбульцев.

Но ЦСКА игру начал очень солидно. Йоханнес Фогтманн раскрывался с неожиданной стороны, успевая не только забивать, но и раздавать передачи. Очень эффективен был Торнике Шенгелия. У хозяев же игра чаще всего строилась по простому принципу — в любой непонятной ситуации отдать мяч Василие Мицичу. Тот, в отличие от Шейна Ларкина, который первый мяч с игры забросил почти через полчаса после ее начала, надежды оправдывал. Но хватало этого только на то, чтобы держаться рядом с ЦСКА. А в начале третьей четверти все тот же Фогтманн выдал два точных дальних попадания, и у ЦСКА образовался профицит в 10 очков. Быстрый проход Иффе Лундберга добавил к нему еще два очка. А когда ЦСКА отрывается настолько, то даже у команды уровня «Анадолу Эфеса» неизбежно возникает ненужное волнение. Оно не заставило себя ждать. И как ни старался наставник хозяев Эргин Атаман взбодрить свою команду, из аврального режима она выбраться никак не могла. И все же легкой победы ЦСКА добиться не удалось. Атаман все-таки нашел способ зажечь команду, хозяева собрались и почти спаслись — меньше чем за минуту до конца от перевеса ЦСКА, достигавшего по ходу игры и 15 очков, осталось только два. В итоге все решалось в крайне нервной концовке, где удачливее оказался все же ЦСКА. Армейцы победили со счетом 100:96.

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УНИКС и «Монако» уже встречались в этом году: в финале Кубка Европы, попав в который и обеспечили себе участие в главном еврокубке. В тот раз казанцы были слабее. Впрочем, проецировать исход апрельских встреч на нынешние было опрометчиво. УНИКС уже совсем не тот, что полгода назад, поскольку сменил почти весь состав. Сильно изменился и «Монако», пригревший у себя Майка Джеймса, который после скандального ухода из ЦСКА по ходу прошлого сезона пытался было закрепиться в Национальной баскетбольной ассоциации, успеха не достиг и вернулся в Европу. Но Джеймс, несмотря на сложный характер (до изгнания из ЦСКА он точно также не прижился в «Милане»), игрок, способный, если надо, в одиночку решать исход матчей. Так что в его лице «Монако» получил очевидное усиление, которое УНИКСу предстояло как-то нейтрализовать.

Отметим, что в этом сезоне казанцам встречи с сильными соперниками давались с переменным успехом. УНИКС успел дважды сыграть с «Локомотивом-Кубанью» (в Суперкубке Единой лиги ВТБ и в первом туре регулярного чемпионата лиги) и в обоих случаях был сильнее. Но в двух встречах с «Зенитом» (в Суперкубке и в первом раунде регулярки уже Евролиги) казанцы уступили, показав в обоих случаях невнятную, с необычно резкими спадами игру. Неприятная склонность нынешнего УНИКСа буксовать без видимых причин наверняка была отмечена и тренерским штабом «Монако».

Впрочем, на этот раз казанцы обходились без резких просадок, явно сделав ставку на надежность. И после совершенно равных двух четвертей УНИКС, казалось, будет вознагражден за терпение. У хозяев хороший матч проводили и оба Брауна — Лоренцо и Джон, и Марио Хезонья, и в какой-то момент УНИКС убежал вперед (третью четверть хозяева выиграли со счетом 23:11) и ушел на последний перерыв с преимуществом в 8 очков. Но не прошло и трех минут, как от перевеса УНИКСа ничего не осталось. Причем ведь в составе «Монако» не было какого-то героя. Тот же Джеймс проводил вполне заурядный матч. Но за счет командных усилий «Монако» вернулся в игру и вообще-то должен был выигрывать в основное время. Джеймсу нужно было просто попасть два штрафных. Но он попал один, матч перетек в овертайм, который УНИКС безоговорочно проиграл, уступив в матче со счетом 80:88.