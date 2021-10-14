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22:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» по ходу матча упустил преимущество в 17 очков, но победил «Баварию»

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Евролиги между местным «Зенитом» и немецкой «Баварией». Встреча завершилась со счётом 79:71 (31:16, 12:19, 11:25, 25:11) в пользу российской команды.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча началась для «Зенита» максимально удачно — первую четверть подопечные Хавьера Паскуаля уверенно выиграли со счётом 31:16, максимальное преимущество за игровой отрезок составляло +17. Особенно хорош был Джордан Мики, набравший 16 очков. Однако уже начиная со второй четверти хозяева начали быстро терять накопленное преимущество и вскоре стали догоняющей стороной. Решающим стал четвёртый игровой отрезок, где «Зенит» всё-таки переломил исход поединка в свою пользу.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Джордан Мики (18 очков), у «Баварии» 24 очка набрал Дэрран Хиллиард.

«Зенит» выиграл третий из четырёх матчей в Евролиге, «Бавария» потерпела четвёртое поражение подряд.

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