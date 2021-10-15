ЦСКА победил «Црвену Звезду» в матче Евролиги

Встреча в Москве завершилась со счетом 78:76 (17:21, 25:21, 15:15, 21:19). В составе армейцев Уилл Клайберн набрал 18 очков, Алексей Швед — 16. У гостей самым результативным стал Нейт Уолтерс (16 очков).