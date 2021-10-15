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22:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА победил «Црвену Звезду» в матче Евролиги

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Московский ЦСКА нанес поражение белградской «Црвене Звезде» в матче четвертого тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 78:76 (17:21, 25:21, 15:15, 21:19). В составе армейцев Уилл Клайберн набрал 18 очков, Алексей Швед — 16. У гостей самым результативным стал Нейт Уолтерс (16 очков).

ЦСКА, одержавший третью победу в четырех матчах Евролиги, 22 октября примет греческий «Олимпиакос».

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