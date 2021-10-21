Баскетболистки «Горизонта» проиграли второй матч в Еврокубке
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Горизонта» потерпели второе поражение подряд на групповом этапе розыгрыша Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Горизонта» потерпели второе поражение подряд на групповом этапе розыгрыша Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 2-го тура группы С подопечные Натальи Трофимовой уступили на выезде польскому клубу «Горжов» со счетом 58:80 (18:17, 7:26, 13:20, 20:17). Выиграв первую четверть с минимальным перевесом, белорусские баскетболистки затем уступили инициативу соперницам и проиграли вторую встречу кряду. Лучшей в составе проигравших стала Анастасия Веремеенко, в активе которой 20 очков, 9 подборов и 2 результативные передачи. На старте турнира «Горизонт» уступил на своей площадке баскетболисткам турецкого клуба «Мерсин» с результатом 55:78.
Свой следующий матч минчанки проведут 28 октября в гостях у еще одного польского клуба «Люблина».
Положение команд после двух туров: «Мерсин» — 4 очка, «Горжов» — 3, «Люблин» — 3, «Горизонт» — 3.