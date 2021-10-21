Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спарта П
Лион
23
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рейнджерс
Брённбю
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ПСВ
Монако
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Штурм
Реал Сосьедад
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Наполи
Легия
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Айнтрахт Ф
Олимпиакос П
31
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Локомотив
Галатасарай
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Генк
30
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Партизан
Гент
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЦСКА Сф
Заря Лг
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЧФР
АЗ
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Яблонец
Раннерс
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Слован Бр
Линколн
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Базель
Омония
21
Футбол. Еврокубки
19:45
Фенербахче
Антверпен
22
Футбол. Еврокубки
19:45
Лацио
Марсель
00
Футбол. Еврокубки
19:45
Лудогорец
Брага
01
Футбол. Еврокубки
19:45
Мидтьюлланн
Црвена Звезда
11
Футбол. Еврокубки
19:45
Бетис
Байер
11
Футбол. Еврокубки
19:45
Рапид В
Динамо З
21
Футбол. Еврокубки
19:45
Алашкерт
ЛАСК
03
Футбол. Еврокубки
19:45
Анортосис Фамагуста
Флора
22
Футбол. Еврокубки
19:45
Буде-Глимт
Рома
61
Футбол. Еврокубки
19:45
Фейеноорд
Унион Б
31
Футбол. Еврокубки
19:45
Маккаби Хайфа
Славия Пр
10
Футбол. Еврокубки
19:45
Копенгаген
ПАОК
12
Футбол. Еврокубки
19:45
Витесс
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Еврокубки
19:45
Мура
Ренн
12
Футбол. Еврокубки
19:45
Карабах
Кайрат
21
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Спартак
25
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Куньлунь
70
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
23
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Динамо М
03
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Металлург
ОТ
45
Футбол. Еврокубки
17:30
ХИК
Маккаби Тель-Авив
05
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Адмирал
12
Все события
Фоторепортажи
15Италия — Испания: Карасев удалил Бонуччи, испанцы — в финале Лиги наций
13Сборная Франции выиграла Лигу наций
22:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УНИКС проиграл «Анадолу Эфесу» в матче Евролиги

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Казанский УНИКС уступил турецкому «Анадолу Эфесу» в матче пятого раунда регулярного сезона баскетбольной Евролиги.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в четверг в Стамбуле, завершилась со счетом 71:68 (18:22, 14:15, 15:14, 24:17) в пользу хозяев паркета. В составе казанского клуба по 16 очков набрали Лоренцо Браун и Айзейа Кэнаан. У победителей по 14 очков записали на свой счет Родриг Бебуа и Элайджа Брайант.

В этом матче за УНИКС дебютировал третий номер драфта НБА 2008 года американский защитник О Джей Майо, за десять минут на площадке смазавший три броска.

УНИКС, на счету которого одна победа и четыре поражения, в шестом раунде Евролиги 27 октября примет испанскую «Басконию».

Читайте также
 Великолепная 'пятерка' и вратарь: она бросила хоккей из-за пышного бюста
Шесть спортсменок вошли в сотню самых сексуальных женщин России
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь