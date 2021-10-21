УНИКС проиграл «Анадолу Эфесу» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в четверг в Стамбуле, завершилась со счетом 71:68 (18:22, 14:15, 15:14, 24:17) в пользу хозяев паркета. В составе казанского клуба по 16 очков набрали Лоренцо Браун и Айзейа Кэнаан. У победителей по 14 очков записали на свой счет Родриг Бебуа и Элайджа Брайант.

В этом матче за УНИКС дебютировал третий номер драфта НБА 2008 года американский защитник О Джей Майо, за десять минут на площадке смазавший три броска.