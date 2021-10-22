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22 октября, источник: Sport24

ЦСКА победил «Олимпиакос» в 5-м туре Евролиги

ЦСКА одержал победу над «Олимпиакосом» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча, состоявшаяся в Москве 22 октября, завершилась со счетом 88:82 в пользу российского клуба.

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Источник: vk.com/cskabasket

Самым результативным игроком матча стал защитник греческой команды Тайлер Дорси, набравший 32 очка. У армейцев больше всего очков набрал форвард Уилл Клайберн (29).

Для ЦСКА эта победа стала четвертой в пяти матчах на старте Евролиги. Армейцы поднялись на 2-ю строчку в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с лидирующей «Олимпией» (10). У «Олимпиакоса» три победы при двух поражениях и 4-е место.

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