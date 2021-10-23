«Барселона» обыграла «Зенит» в домашнем матче Евролиги
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Баскетболисты испанской «Барселоны» нанесли поражение петербургскому «Зениту» в домашнем матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Баскетболисты испанской «Барселоны» нанесли поражение петербургскому «Зениту» в домашнем матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Игра в Барселоне завершилась победой хозяев со счетом 84:58 (20:19, 24:8, 22:14, 18:17). По восемь очков в составе «Зенита» набрали Джордан Лойд, Дмитрий Кулагин, Билли Бэрон и Матеуш Понитка. У «Барселоны» 20 очков на счету Николы Миротича.
Следующий матч «Зенит» проведет дома 27 октября против мадридского «Реала».
В другом матче тура испанская «Баскония» на своем паркете победила «Монако» — 78:66.