«Барселона» обыграла «Зенит» в домашнем матче Евролиги

Игра в Барселоне завершилась победой хозяев со счетом 84:58 (20:19, 24:8, 22:14, 18:17). По восемь очков в составе «Зенита» набрали Джордан Лойд, Дмитрий Кулагин, Билли Бэрон и Матеуш Понитка. У «Барселоны» 20 очков на счету Николы Миротича.