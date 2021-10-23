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00:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» обыграла «Зенит» в домашнем матче Евролиги

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Баскетболисты испанской «Барселоны» нанесли поражение петербургскому «Зениту» в домашнем матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: Официальный твиттер БК "Барселона"

Игра в Барселоне завершилась победой хозяев со счетом 84:58 (20:19, 24:8, 22:14, 18:17). По восемь очков в составе «Зенита» набрали Джордан Лойд, Дмитрий Кулагин, Билли Бэрон и Матеуш Понитка. У «Барселоны» 20 очков на счету Николы Миротича.

Следующий матч «Зенит» проведет дома 27 октября против мадридского «Реала».

В другом матче тура испанская «Баскония» на своем паркете победила «Монако» — 78:66.

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