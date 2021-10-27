«Цмокi-Мiнск» проиграли «Баккен Беарз» в Кубке ФИБА-Европа

Сегодня в последнем матче первого круга соревнований квартета G подопечные Ростислава Вергуна в датском Орхусе уступили местному клубу «Баккен Беарз» со счетом 93:101 (25:28, 25:28, 18:25, 25:20). Самым результативным в составе минчан стал Джейсон Кларк, набравший 20 очков. На старте турнира чемпионы Беларуси выиграли у греческого «Перистери» — 87:85 (дома) и немецкого «Кральсхайма» — 81:77 (в гостях), а датчане проиграли этим же соперникам.