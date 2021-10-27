«Цмокi-Мiнск» проиграли «Баккен Беарз» в Кубке ФИБА-Европа
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели первое поражение на групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели первое поражение на групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в последнем матче первого круга соревнований квартета G подопечные Ростислава Вергуна в датском Орхусе уступили местному клубу «Баккен Беарз» со счетом 93:101 (25:28, 25:28, 18:25, 25:20). Самым результативным в составе минчан стал Джейсон Кларк, набравший 20 очков. На старте турнира чемпионы Беларуси выиграли у греческого «Перистери» — 87:85 (дома) и немецкого «Кральсхайма» — 81:77 (в гостях), а датчане проиграли этим же соперникам.
В другом сегодняшнем поединке 3-го тура группы G баскетболисты «Перистери» принимают на своей площадке гостей из «Кральсхайма».
Положение команд: «Цмокi-Мiнск» — 5 очков (3 матча), «Баккен Беарз» — 4 (3), «Кральсхайм» — 3 (2), «Перистери» — 3 (2).
В 4-м туре 3 ноября минские «драконы» сыграют на выезде с баскетболистами «Перистери».
В следующий раунд розыгрыша Кубка ФИБА-Европа выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов.