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27 октября, источник: БЕЛТА

«Цмокi-Мiнск» проиграли «Баккен Беарз» в Кубке ФИБА-Европа

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели первое поражение на групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в последнем матче первого круга соревнований квартета G подопечные Ростислава Вергуна в датском Орхусе уступили местному клубу «Баккен Беарз» со счетом 93:101 (25:28, 25:28, 18:25, 25:20). Самым результативным в составе минчан стал Джейсон Кларк, набравший 20 очков. На старте турнира чемпионы Беларуси выиграли у греческого «Перистери» — 87:85 (дома) и немецкого «Кральсхайма» — 81:77 (в гостях), а датчане проиграли этим же соперникам.

В другом сегодняшнем поединке 3-го тура группы G баскетболисты «Перистери» принимают на своей площадке гостей из «Кральсхайма».

Положение команд: «Цмокi-Мiнск» — 5 очков (3 матча), «Баккен Беарз» — 4 (3), «Кральсхайм» — 3 (2), «Перистери» — 3 (2).

В 4-м туре 3 ноября минские «драконы» сыграют на выезде с баскетболистами «Перистери».

В следующий раунд розыгрыша Кубка ФИБА-Европа выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов.

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