«Зенит» проиграл «Реалу» в матче Евролиги

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей из Мадрида со счетом 75:68 (22:13, 17:27, 20:17, 15:11). Самым результативным игроком матча стал защитник «Реала» Томас Эртель, набравший 15 очков. Лучший в составе «Зенита» — Билли Бэрон (15).