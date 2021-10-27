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23:09 (мск), источник: Sport24

«Зенит» проиграл «Реалу» в матче Евролиги

«Зенит» потерпел поражение от «Реала» в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей из Мадрида со счетом 75:68 (22:13, 17:27, 20:17, 15:11). Самым результативным игроком матча стал защитник «Реала» Томас Эртель, набравший 15 очков. Лучший в составе «Зенита» — Билли Бэрон (15).

После шести матчей «Зенит» занимает 9-е место в турнирной таблице Евролиги. Испанский клуб идет вторым.

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