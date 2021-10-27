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23:15 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА прервал серию побед в Евролиге, проиграв АСВЕЛу

Московский ЦСКА проиграл гостевой матч с французским клубом АСВЕЛ в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча закончилась со счётом 70:68 (26:13, 13:17, 14:26, 17:12) в пользу хозяев. У армейцев прервалась победная серия из четырёх игр.

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Источник: vk.com/cskabasket

Подопечные Дмитрия Итудиса провалили первую четверть, набрав в два раза меньше очков, чем соперник. Начиная со второго игрового отрезка ЦСКА начал постепенно прибавлять, добившись к началу четвёртой четверти небольшого преимущества в счёте. Заключительные 10 минут матча получились для армейцев неудачными, из-за чего они потерпели поражение.

Самым результативным игроком хозяев стал Эли Окобо с 14 очками, в составе армейцев 16 очков набрал Дэниел Хэкетт, 13 очков записал в актив Йоханнес Фойгтман.

В параллельном матче греческий «Панатинаикос» легко разобрался с «Анадолу Эфес» (95:69). Турецкий клуб проиграл пятый из шести матчей в Евролиге.

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