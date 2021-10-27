ЦСКА прервал серию побед в Евролиге, проиграв АСВЕЛу

Подопечные Дмитрия Итудиса провалили первую четверть, набрав в два раза меньше очков, чем соперник. Начиная со второго игрового отрезка ЦСКА начал постепенно прибавлять, добившись к началу четвёртой четверти небольшого преимущества в счёте. Заключительные 10 минут матча получились для армейцев неудачными, из-за чего они потерпели поражение.