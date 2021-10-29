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29 октября, источник: Sport24

УНИКС выиграл у «Реала» в матче Евролиги

УНИКС одержал победу над мадридским «Реалом» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча между командами, состоявшаяся в Казани 29 октября, завершилась со счетом 65:58 в пользу российского клуба.

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Источник: БК УНИКС

Самыми результативными в составе УНИКС стали форварды Андрей Воронцевич и Марио Хезоня, набравшие по 13 очков.

УНИКС одержал свою третью победу в Евролиге при четырех поражениях. «Реал» проиграл во второй раз за семь матчей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур

УНИКС (Казань, Россия) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 65:58 (14:11, 21:23, 14:17, 16:7)

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