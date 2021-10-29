УНИКС выиграл у «Реала» в матче Евролиги

Самыми результативными в составе УНИКС стали форварды Андрей Воронцевич и Марио Хезоня, набравшие по 13 очков.

УНИКС одержал свою третью победу в Евролиге при четырех поражениях. «Реал» проиграл во второй раз за семь матчей.