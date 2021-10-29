УНИКС выиграл у «Реала» в матче Евролиги
УНИКС одержал победу над мадридским «Реалом» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча между командами, состоявшаяся в Казани 29 октября, завершилась со счетом 65:58 в пользу российского клуба.
УНИКС одержал победу над мадридским «Реалом» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча между командами, состоявшаяся в Казани 29 октября, завершилась со счетом 65:58 в пользу российского клуба.
Самыми результативными в составе УНИКС стали форварды Андрей Воронцевич и Марио Хезоня, набравшие по 13 очков.
УНИКС одержал свою третью победу в Евролиге при четырех поражениях. «Реал» проиграл во второй раз за семь матчей.
Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур