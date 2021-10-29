«Зенит» разгромил «Басконию» с разницей +29 в Евролиге
Петербургский «Зенит» на домашнем паркете переиграл испанскую «Басконию» в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Петербургский «Зенит» на домашнем паркете переиграл испанскую «Басконию» в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча началась в равной борьбе, к первому перерыву испанской команде удалось вырваться вперёд всего на два очка.
Однако ситуация изменилась во второй десятиминутке, когда «Басконии» удалось набрать всего семь очков против 24 у санкт-петербургской команды.
В третьем игровом отрезке защита «Зенита» опять была на высоте — «Баскония» вновь набрала всего семь очков, в то время как «Зенит» — 20.
К заключительной четверти счёт на табло был 65:37 в пользу «Зенита». В четвёртой десятиминутке «Басконии» так и не удалось отыграться.
Самым результативным игроком матча в составе «Зенита» стал Джордан Лойд, набравший 20 очков. В составе «Басконии» 13 очков на свой счёт записал Джейсон Грейнджер.