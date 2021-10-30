ЦСКА крупно проиграл «Монако» в Евролиге, растеряв преимущество +22 по ходу матча

Встреча завершилась со счётом 97:80.

Армейцам удалось успешно начать матч, поведя к первому перерыву со счётом 25:13. Во втором игровом отрезке «Монако» удалось прибавить в концовке, несмотря на то, что в ходе десятиминутки преимущество ЦСКА достигало 22 очков. К большому перерыву команды подошли со счётом 52:39.

Однако в третьей четверти «Монако» удалось совершить рывок и не только отыграть отставание, но и выйти вперёд перед заключительным игровым отрезком. В решающей четверти сильнее вновь оказались игроки «Монако». Итоговый счёт встречи — 97:80 (13:25, 26:27, 28:12, 30:16).