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00:34 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА крупно проиграл «Монако» в Евролиге, растеряв преимущество +22 по ходу матча

Московский ЦСКА на выезде уступил «Монако» в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: ПБК ЦСКА
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Встреча завершилась со счётом 97:80.

Армейцам удалось успешно начать матч, поведя к первому перерыву со счётом 25:13. Во втором игровом отрезке «Монако» удалось прибавить в концовке, несмотря на то, что в ходе десятиминутки преимущество ЦСКА достигало 22 очков. К большому перерыву команды подошли со счётом 52:39.

Однако в третьей четверти «Монако» удалось совершить рывок и не только отыграть отставание, но и выйти вперёд перед заключительным игровым отрезком. В решающей четверти сильнее вновь оказались игроки «Монако». Итоговый счёт встречи — 97:80 (13:25, 26:27, 28:12, 30:16).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Донта Холл, набравший 17 очков. Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс, ныне выступающий за «Монако», набрал десять очков. В составе ЦСКА отличился Уилл Клайберн, записавший на свой счёт 19 очков.

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