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22:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА проиграл четвертый матч подряд, уступив «Фенербахче» в Евролиге

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российский ЦСКА на своей площадке уступил турецкому «Фенербахче» в игре восьмого тура баскетбольной Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением ЦСКА со счетом 82:91 (21:25, 23:24, 18:20, 20:22). В составе армейцев самым результативным стал Уилл Клайберн, набравший 26 очков. У «Фенербахче» 18 очков в активе у бывшего игрока московского клуба Нандо де Коло.

Во время загрузки произошла ошибка.
ЦСКА проиграл четыре встречи кряду впервые при главном тренере Димитрисе Итудисе, в предыдущий раз такое происходило семь лет назад.

Также в четверг сербская «Црвена Звезда» на своем паркете обыграла греческий «Панатинаикос» — 81:48 (21:8, 18:18, 18:10, 24:12).

В турнирной таблице ЦСКА идет девятым, одержав четыре победы. В следующем туре российский клуб примет «Маккаби» (Тель-Авив) 11 ноября.

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