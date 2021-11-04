ЦСКА проиграл четвертый матч подряд, уступив «Фенербахче» в Евролиге
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российский ЦСКА на своей площадке уступил турецкому «Фенербахче» в игре восьмого тура баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российский ЦСКА на своей площадке уступил турецкому «Фенербахче» в игре восьмого тура баскетбольной Евролиги.
Встреча прошла в Москве и завершилась поражением ЦСКА со счетом 82:91 (21:25, 23:24, 18:20, 20:22). В составе армейцев самым результативным стал Уилл Клайберн, набравший 26 очков. У «Фенербахче» 18 очков в активе у бывшего игрока московского клуба Нандо де Коло.
Также в четверг сербская «Црвена Звезда» на своем паркете обыграла греческий «Панатинаикос» — 81:48 (21:8, 18:18, 18:10, 24:12).
В турнирной таблице ЦСКА идет девятым, одержав четыре победы. В следующем туре российский клуб примет «Маккаби» (Тель-Авив) 11 ноября.