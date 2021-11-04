ЦСКА проиграл четвертый матч подряд, уступив «Фенербахче» в Евролиге

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением ЦСКА со счетом 82:91 (21:25, 23:24, 18:20, 20:22). В составе армейцев самым результативным стал Уилл Клайберн, набравший 26 очков. У «Фенербахче» 18 очков в активе у бывшего игрока московского клуба Нандо де Коло.

ЦСКА проиграл четыре встречи кряду впервые при главном тренере Димитрисе Итудисе, в предыдущий раз такое происходило семь лет назад.