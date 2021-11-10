Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли в пятом туре Кубка ФИБА-Европа

Сегодня в матче пятого тура соревнований в предварительной группе G подопечные Ростислава Вергуна на площадке минского Falcon Club крупно проиграли немецкому «Кральсхайму» — 72:95 (23:28, 16:32, 18:19, 15:16). Хозяева неплохо начали встречу, вели в счете, но провалили вторую четверть, уступив с разницей в 16 очков. После большого перерыва минчане пытались догнать соперников, но гости уверенно контролировали игру и в итоге победили.

Самым полезным в составе проигравших стал Джейсон Кларк, в активе которого 17 очков, 7 подборов и 6 результативных передач.

В первом круге «Цмокi-Мiнск» победили сегодняшних соперников на их арене со счетом 81:77. Кроме того, минчане одолели у себя дома греческий «Перистери» — 87:85, а потом проиграли в Орхусе датскому «Баккен Беарз» с результатом 93:101 и уступили в гостях греческому клубу — 70:80.

Также сегодня в этом квартете «Баккен Беарз» принимает на своей площадке баскетболистов «Перистери».

Положение команд сейчас таково: «Кральсхайм» — 8 очков (5 матчей), «Цмокi-Мiнск» — 7 (5), «Перистери» — 6 (4), «Баккен Беарз» — 6 (4).

Встречи заключительного тура пройдут 17 ноября: минские «драконы» сыграют у себя дома с «медведями» из Орхуса, а «Кральсхайм» встретится на своей арене с «Перистери».