«Локомотив-Кубань» разгромил «Шлёнск» в матче Кубка Европы по баскетболу
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» разгромил на выезде польский «Шлёнск» в матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» разгромил на выезде польский «Шлёнск» в матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу.
Встреча группы A, прошедшая в среду во Вроцлаве, завершилась со счетом 98:68 (27:17, 22:15, 22:19, 27:17) в пользу гостей. У победителей самым результативным на паркете был Эррик Маккаллум, набравший 22 очка, по 14 баллов на счету Джонатана Мотли и Захара Ведищева.
«Локомотив-Кубань» одержал четвертую победу в четырех матчах турнира.