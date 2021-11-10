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10 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив-Кубань» разгромил «Шлёнск» в матче Кубка Европы по баскетболу

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» разгромил на выезде польский «Шлёнск» в матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу.

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Источник: Официальная страница ПБК "Локомотив-Кубань" ВКонтакте

Встреча группы A, прошедшая в среду во Вроцлаве, завершилась со счетом 98:68 (27:17, 22:15, 22:19, 27:17) в пользу гостей. У победителей самым результативным на паркете был Эррик Маккаллум, набравший 22 очка, по 14 баллов на счету Джонатана Мотли и Захара Ведищева.

«Локомотив-Кубань» одержал четвертую победу в четырех матчах турнира.

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