ЦСКА прервал антирекордную серию поражений, обыграв «Маккаби» в Евролиге
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА на своей площадке победил израильский «Маккаби» в матче девятого раунда регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА на своей площадке победил израильский «Маккаби» в матче девятого раунда регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Встреча в Москве завершилась со счетом 74:73 (17:19, 22:19, 19:21, 16:14). В составе армейцев самым результативным стал Габриэль Лундберг (14 очков). У клуба из Тель-Авива больше всех очков набрал Деррик Уильямс (20 очков).
ЦСКА прервал антирекордную серию поражений последних 20 лет. До этого матча армейская команда проиграла пять встреч кряду во всех турнирах впервые с сезона-2000/01.
В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с испанской «Барселоной» 17 ноября.