ЦСКА прервал антирекордную серию поражений, обыграв «Маккаби» в Евролиге

Встреча в Москве завершилась со счетом 74:73 (17:19, 22:19, 19:21, 16:14). В составе армейцев самым результативным стал Габриэль Лундберг (14 очков). У клуба из Тель-Авива больше всех очков набрал Деррик Уильямс (20 очков).

ЦСКА прервал антирекордную серию поражений последних 20 лет. До этого матча армейская команда проиграла пять встреч кряду во всех турнирах впервые с сезона-2000/01.