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11 ноября, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА прервал антирекордную серию поражений, обыграв «Маккаби» в Евролиге

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА на своей площадке победил израильский «Маккаби» в матче девятого раунда регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Встреча в Москве завершилась со счетом 74:73 (17:19, 22:19, 19:21, 16:14). В составе армейцев самым результативным стал Габриэль Лундберг (14 очков). У клуба из Тель-Авива больше всех очков набрал Деррик Уильямс (20 очков).

ЦСКА прервал антирекордную серию поражений последних 20 лет. До этого матча армейская команда проиграла пять встреч кряду во всех турнирах впервые с сезона-2000/01.

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с испанской «Барселоной» 17 ноября.

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