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12 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» победил «Олимпиакос» в матче Евролиги

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Петербургский «Зенит» одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в матче девятого тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 84:78 (25:22, 24:21, 9:14, 26:21) в пользу «Зенита». В составе победителей 16 очков набрал Коннер Фрэнкамп. У проигравших 17 очками отметился Томас Уолкап.

Петербургский клуб одержал шесть побед при трех поражениях и занимает седьмое место в таблице Евролиги.

В десятом туре «Зенит» 17 ноября примет берлинскую «Альбу».

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