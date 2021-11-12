«Зенит» победил «Олимпиакос» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 84:78 (25:22, 24:21, 9:14, 26:21) в пользу «Зенита». В составе победителей 16 очков набрал Коннер Фрэнкамп. У проигравших 17 очками отметился Томас Уолкап.