ЦСКА уступил «Барселоне» в Евролиге, растеряв двузначное преимущество в четвертой четверти

Победу одержала команда хозяев — 81:73. Армейская команда проиграла четвёртый из пяти последних матчей в Евролиге.

На старте встречи команды показывали равный баскетбол. Во второй четверти «Барселоне» удался мощный рывок, позволивший ей оторваться на 11 очков.

Третий игровой отрезок баскетболисты ЦСКА выиграли с разницей 33:19, обеспечив себе небольшое преимущество перед финальной десятиминуткой. Однако заключительная четверть подопечным Димитриса Итудиса откровенно не удалась, и они потерпели поражение.