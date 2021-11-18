ЦСКА отстает от других российских клубов в Европе

Российские баскетбольные клубы провели очередные матчи в регулярном чемпионате Евролиги. «Зенит» у себя в Санкт-Петербурге обыграл немецкую «Альбу» со счетом 75:66 и с семью победами вплотную приблизился к лидерам турнира.

Одного из них, а именно итальянскую «Олимпию», разгромил в Казани УНИКС, сотворив главную сенсацию тура — 97:71. А вот ЦСКА вновь потерпел поражение, уступив на выезде «Барселоне» — 73:81. Тем самым УНИКС поднялся на девятое место, а армейцы опустились на десятое.

Самые высокие шансы на победу в десятом туре регулярного чемпионата Евролиги среди российских участников были, конечно, у «Зенита», который принимал находившуюся на 15-м месте «Альбу», тогда как сами петербуржцы располагались на шестой позиции. Хотя и берлинцы представляли угрозу. Одолев на выезде «Црвену Звезду» и «Жальгирис», а еще дав бой «Олимпиакосу», они показали, что в гостях будут едва ли не опаснее, чем дома.

УНИКСу и ЦСКА объективно было трудно рассчитывать на успех. К казанцам пожаловал лидер Евролиги — «Олимпия», которая в предыдущих матчах потерпела лишь одно поражение, а с учетом внутреннего чемпионата выиграла на старте сезона 16 встреч из 17. УНИКС тоже наращивает обороты, возглавляет Единую лигу ВТБ, а в Евролиге недавно одержал многообещающую победу над мадридским «Реалом», и все же явным фаворитом считалась команда Этторе Мессины.

ЦСКА также противостоял один из лидеров Евролиги — «Барселона», которая к тому же имела преимущество своей площадки. Да, армейцам удалось прервать антирекордную серию из пяти поражений и стабилизировать состав, но испанский гранд выглядел гораздо увереннее на стартовом отрезке сезона и откровенно неудачно провел только игру с «Маккаби» в Тель-Авиве.

«Зенит» одержал комфортную победу

«Зенит» в матче с «Альбой» взял время на раскачку и позволил защитнику гостей Маодо Ло забить пять очков подряд. Затем последовал рывок петербуржцев 8:0, но Ло еще раз зарядил издали, после чего берлинцы вновь вырвались вперед. Однако хозяева набросали десять очков подряд и повели 20:12. Впрочем, они быстро растеряли и такой перевес. Во второй четверти «Зенит» опять оторвался на расстояние «плюс восемь», а после дальних попаданий Коннера Фрэнкампа и Джордана Лойда, который к тому моменту настрелял 11 баллов, кажется, окончательно погасил сопротивление «Альбы». К большому перерыву подопечные Хавьера Паскуаля выигрывали 42:30.

Соперник отдохнул и снова устремился в погоню. На этот раз берлинцев повел за собой Маркус Эрикссон, положивший в корзину восемь очков кряду и опередивший по результативности Лойда. Зенитовский американец в долгу не остался, и матч превратился в их перестрелку со шведским снайпером «Альбы». В начале заключительной четверти Лойд выбил 21 очко, но «Альба» по-прежнему не сдавалась, и в ее рядах нашелся еще один забойщик — Йоханнес Тиманн, который внес в командную копилку 11 баллов. Тем не менее «Зенит» держал довольно комфортную дистанцию и в концовку вошел с разницей «плюс девять» — 69:60.

Правда, когда Эрикссон исполнил пару штрафных бросков и набрал свой «двадцатник», хозяева засуетились. Потеря Фрэнкампа привела к тому, что Ло с линии сократил отставание всего до «минус пяти». Но Лойд очень вовремя наказал оппонентов за фол, а потом отличился и с игры, сняв уже все вопросы по поводу исхода матча и показав хорошую личную статистику — 25 очков, 5 перехватов и 6 подборов при индексе полезности 33. 75:66 — «Зенит» одержал седьмую победу в чемпионате и укрепил свои позиции в восьмерке.

УНИКС сотворил сенсацию

Между тем по весьма неожиданному сценарию развивался матч в Казани. Баскетболистов УНИКСа абсолютно не смутил лидерский статус «Олимпии». Если в первой четверти на паркете «Баскет-холла» наблюдалось равенство и после ее окончания было всего 19:17 в пользу хозяев, то постепенно их преимущество становилось все более ощутимым, пока не достигло каких-то невообразимых размеров. Второй период казанцы закончили уже со счетом 44:33, а в третьем они и вовсе стали разрывать лучшую защиту Евролиги.

До встречи с УНИКСом миланцы пропускали в среднем лишь 67,9 очка за игру, а тут их кольцо подверглось просто сумасшедшей бомбардировке. Айзейя Кэнаан и О Джей Мэйо закидали его «трехами». Первый в итоге реализовал шесть из восьми дальних бросков, второй — пять из девяти, а всего российская команда попала из-за дуги 14 раз при эффективности 48,3%. Всего Кэнаан записал себе в актив 22 очка, а Мэйо — 20. Еще 19 добавил Джон Браун, свирепствовавший под щитами вместе с Тони Джекири и Джарреллом Брэнтли. При этом явно поскромничал другой «большой» УНИКСа — Марио Хезонья. Кроме того, отсутствовали Андрей Воронцевич и Янис Тимма, который только-только подписал контракт с клубом.

Кстати, у «Олимпии» практически все сильнейшие игроки были в строю, за исключением защитника Малколма Дилэйни. Но те же Николо Мелли, Луиджи Датоме и Шевон Шилдс ограничились десятью очками, Кайл Хайнс — восемью, а Серхио Родригес наскреб пять. Помимо того, что миланцы уступили в соревновании дальнобойщиков, они сделали лишь 14 подборов против 34 у УНИКСа.

Их знаменитый наставник Мессина смотрел на происходящее с лицом мрачнее тучи и, судя по всему, не понимал, что случилось с его командой. Преимущество казанцев по ходу четвертого периода составляло даже «плюс 35», и только под конец матча они ослабили давление, чуть-чуть не добравшись до символической цифры в 100 очков. Хотя и так получилось эффектно — 97:71. УНИКС, безусловно, преподнес очень громкую сенсацию.

ЦСКА снова проиграл

Конечно, было бы красиво, если бы и ЦСКА добыл победу в Барселоне. На арене «Палау Блауграна» сразу завязалась очень плотная борьба без свободных бросков. К середине первой четверти на табло горели скромные 5:5, а завершилась она со счетом 13:13. Более-менее точно команды били только штрафные, а издали не попали ни разу. Шесть очков защитника «Барсы» Рокаса Йокубайтиса по такой игре казались верхом результативности.

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Во втором периоде соперники продолжали действовать от обороны, но хозяева все-таки прибавили и в нападении. Они по крупицам собирали свое преимущество, которое сначала выросло до четырех, а впоследствии до шести и девяти баллов. Кайл Курич на последних секундах вообще поставил ЦСКА в сложное положение, но центровой москвичей Йоханнес Фогтманн ответил на его «треху» своей. И все же гости отпустили «Барселону» более чем на десять очков — 27:38, дав забить почти с сиреной Брэндону Дэвису.

Плохо для армейцев началась и третья четверть — с очередной трехочковой бомбы Курича. Но тут какие-то чудеса принялся вытворять Фогтманн, метнувший три «трешки» подряд. Затем немец сбегал в быстрый прорыв после перехвата и снова вонзил мяч в корзину из-за дуги, таким образом «минус 14» трансформировались для ЦСКА в «плюс два». А затем по стопам Фогтманна пошел и Торнике Шенгелия. Благодаря его двум подряд дальним броскам красно-синие создали задел в шесть баллов. Более того, в конце периода по три очка в одной атаке принесли Никита Курбанов и Марюс Григонис, который своей чудо- «трехой», что называется, заткнул сирену. Так что перед решающей десятиминуткой армейцы лидировали 60:51.

Однако было понятно, что каталонцы не сломлены, и уже в дебюте четвертого периода эти «плюс девять» растаяли. В последний раз ЦСКА вел, когда Шенгелия опять здорово пробил из-за шести метров. Да и Фогтманн еще раз расчехлил свою пушку. Они были лучшими в составе армейцев: немец набрал 21 очко, а грузин — 17. Но их усилий оказалось недостаточно.

Концовка матча проходила под диктовку «Барселоны», в которой, в отличие от ЦСКА, пять игроков отметились двузначными показателями в графе «набранные очки». Ну и гости не смогли сдержать главную звезду вечера — мощного форварда Николу Миротича. Армейский центровой Никола Милутинов, к сожалению, пока пребывает не в лучших кондициях после травмы, и его активности под щитами явно не хватало.